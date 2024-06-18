В июне Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» принял участие в Международной выставке «Электро-2024»
18 июн. 2024, 16:30:26
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В июне Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» принял участие в Международной выставке «Электро-2024», которая является крупнейшим выставочным проектом в России и странах СНГ в электротехнической индустрии.
Вспоминаем, как это было: https://youtu.be/DrI9J2j5nOs.
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Современные кабели АО Завод энергокабель с индексом исполнения LSLTx для безопасной и надёжной электросистемы
17 июн. 2024, 09:00:00
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ООО НПП «ИНТЕХ» - 13 лет!
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14 июн. 2024, 11:00:13
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СПЕЦКАБЕЛЬ открыл представительство в Уфе
14 июн. 2024, 10:15:20
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Финал VII Открытого чемпионата электриков IEK – кто же стал победителем?
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В VII Открытом чемпионате электриков IEK участвовали 3500 специалистов, но победителем стал один. Кто он? Битва сильнейших электромонтажников длилась полгода. Сначала в отборочных испытаниях в режиме онлайн, после — в полуфиналах и, наконец, в решающей стадии чемпионата. Турнир получился очень масштабным, и это подтверждают цифры. На&nb...
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