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В июне Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» принял участие в Международной выставке «Электро-2024», которая является крупнейшим выставочным проектом в России и странах СНГ в электротехнической индустрии.

Вспоминаем, как это было: https://youtu.be/DrI9J2j5nOs.