«Росэлектроника» представит новейшую аппаратуру связи для флота на МВМС-2024

18 июн. 2024, 17:15:11
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Источник:
Росэлектроника
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех продемонстрирует новейшее оборудование для флота на Международном военно-морском салоне «Флот-2024» в Кронштадте. На выставке будут представлены системы радиомониторинга, способные обнаруживать противника за пределами радиогоризонта; решения для цифровизации коммуникаций на судах ВМФ; перспективная ЭКБ для радиолокаторов, а также уникальная глубоководная камера, опускавшаяся на дно Марианской впадины. 

НИИ «Вектор» продемонстрирует автоматизированный комплекс дальнего радиотехнического мониторинга ЧВА-001-04РП-Э. Аппаратура может обнаруживать источники радиоизлучения объектов противника за пределами радиогоризонта, в том числе при работе средств радиоэлектронной борьбы. Подвижная антенна позволяет вести наблюдение в секторе 360 градусов и может размещаться как стационарно, так и на подвижных носителях – кораблях, колесной и гусеничной технике. 

НИИ «Нептун» покажет в рамках экспозиции радиопередающее и радиоприемное устройства ПВ/КВ-диапазонов частот для применения в составе Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ). Аппаратура предназначена для передачи и приема оповещений о бедствии в направлении «судно-берег» и «судно-судно», координации поисково-спасательных операций, определения местоположения терпящего бедствие судна, в том числе в арктическом регионе. Изделия на 100% производятся из отечественных комплектующих и способны заменить импортное оборудование. 

Также НИИ «Нептун» продемонстрирует всенаправленную антенну для приема радиовещательных сигналов и каналов эфирного цифрового телевидения DVB-T2. Разработчикам удалось получить улучшенные технические характеристики по сравнению с импортной аппаратурой и исключить из состава изделия зарубежные комплектующие. 

ПАО «Интелтех» представит в рамках салона изделия из состава многофункционального интегрированного комплекса связи МИКС, предназначенного для цифровизации коммуникаций на морских судах. 

Посетители выставки смогут увидеть единственную российскую камеру, способную вести съемку на глубине 12 тысяч метров при давлении более 60 мегапаскалей. Устройство разработано входящим в «Росэлектронику» заводом «Энергия». Камера КТ-1200 уже применялась для исследования дна Марианской впадины в составе необитаемого подводного аппарата «Витязь-Д». 

На выставке будет представлен интегрированный комплекс связи Р-760, разработанный Омским НИИ приборостроения. Аппаратура обеспечивает ведение радиосвязи надводного корабля с береговыми командными пунктами, надводными кораблями, подводными лодками и летательными аппаратами. Применение технологии программно-определяемого радио (SDR) обеспечивает комплексу широкий модернизационный ресурс. 

В рамках экспозиции также будет демонстрироваться перспективная ЭКБ для радиолокационных комплексов, разработанная НПП «Пульсар» – мощные кремниевые СВЧ-транзисторы, GaN внутрисогласованные СВЧ-транзисторы Х-диапазона, модули защиты и коммутации, операционные усилители. 

«Предприятия «Росэлектроники» ведут непрерывную работу по созданию современной техники для флота. Инженеры наших предприятий успешно решают задачи по расширению функционала оборудования, повышению его помехозащищенности и оптимизации массогабаритных характеристик. В рамках салона «Флот-2024» холдинг продемонстрирует как перспективные разработки, так и хорошо зарекомендовавшие себя решения, эффективно применяющиеся на судах ВМФ», – рассказали в «Росэлектронике». 

Международный военно-морской салон «Флот-2024» пройдет с 19 по 23 июня в петербургском КВЦ Музея военно-морской славы (Кронштадт).

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