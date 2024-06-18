"Росэлектроника" разработала устройство "три в одном" для криптозащиты сетей спецсвязи

3 часа назад
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Росэлектроника
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал аппаратуру для обеспечения криптозащиты сетей спецсвязи. Новое устройство совмещает в себе функции IP-шифратора, межсетевого экрана, маршрутизатора и позволяет работать с информацией высокого класса конфиденциальности.
 
Устройство М-757А разработано Пензенским научно-исследовательским электротехническим институтом (ПНИЭИ, входит в «Росэлектронику»). Оно предназначено для обеспечения крипто- и имитозащиты (защита от навязывания ложных данных) информации в территориально-распределенных мультисервисных системах специальной связи, поддерживающих протоколы TCP/IP. Аппаратура способна работать с 5 000 устройствами в сети и имеет пропускную способность до 1 Гбит/с. Скорость шифрования М-757А составляет 400 Мбит/с на пакетах длиной 256 байт и 900 Мбит/с на пакетах длиной 1400 байт.
 
Устройство обеспечивает взаимодействие по протоколу IP версии 4. Управлять им можно как локально, так и дистанционно по защищенному каналу связи. Аппаратура способна работать круглосуточно в необслуживаемом режиме.

«В устройстве М-757А все - от корпуса до электрических схем - создано в ПНИЭИ. В изделии отсутствует программное обеспечение сторонних разработчиков, всеми исходными кодами владеет предприятие. Ключевая особенность новой аппаратуры в том, что нам удалось совместить на одной платформе три функции - IP-шифратора, межсетевого экрана и маршрутизатора. Устройство позволяет обрабатывать конфиденциальную информацию класса КА и проходит сертификацию по требованиям ФСБ как маршрутизатор и межсетевой экран», - рассказал генеральный директор ПНИЭИ Вячеслав Фунтиков.

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