Топливный дивизион Росатома завершил отгрузку в Турцию оборудования перегрузочной машины для АЭС "Аккую"

Предприятие Топливного дивизиона Росатома – Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ») – завершило отгрузку полного комплекта оборудования перегрузочной машины для первого энергоблока АЭС «Аккую», которая строится в Турции по российскому проекту.

Сейсмостойкая перегрузочная машина предназначена для загрузки ядерного топлива в активную зону реактора и замены отработавшего ядерного топлива на свежее. Она проводит технологические операции с тепловыделяющими сборками (ТВС), поглощающими стержнями системы управления и защиты, а также осуществляет контроль герметичности оболочек твэлов.

Специалисты АО «ЦПТИ» разработали конструкторскую документацию на все элементы перегрузочной машины. Все оборудование было изготовлено на российских предприятиях, отгрузки в Турцию осуществлялись с сентября 2023 по июнь 2024 года.

Оборудование перегрузочной машины – одна из наиболее сложных систем в комплексе ядерного острова АЭС. Она объединяет механические, грузоподъемные, электротехнические устройства, систему управления и должна обладать высокой точностью для выполнения работ с тепловыделяющими сборками в ядерном реакторе. Требования к погрешности выхода перегрузочной машины на заданную координату — не более 2 мм. Машина рассчитана на сохранение функций обеспечения безопасности даже при сильном землетрясении. Все исходные требования при изготовлении перегрузочной машины соблюдены в полном объеме, что будет обеспечивать ее безотказную и безопасную работоспособность.

Контракт АО «ЦПТИ» с генподрядчиком строительства АЭС «Аккую» включает изготовление и поставку перегрузочных машин для всех четырех энергоблоков первой в Турции атомной электростанции.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. На сегодняшний день проект полностью финансируется российской стороной. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

Россия развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, с акцентом на сотрудничество с дружественными странами. Отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляются поставки товаров, услуг и сырьевой продукции во многие страны. Продолжается реализация крупных международных проектов в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт» (АО «ЦПТИ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») специализируется на проектировании объектов и конструировании оборудования для предприятий ядерного топливного цикла и использования атомной энергии, науки и радиационной медицины, а также на выводе из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов и рекультивации радиационно загрязненных территорий.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru