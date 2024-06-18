Женщины в энергетике: в Душанбе состоялась IV Международная конференция "Женщины России и Таджикистана: традиции, современность, будущее"

2 часа назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
РНК СИГРЭ
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14 июня 2024 года на базе Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Душанбе, в котором студентов учат новым подходам к решению самых сложных задач современности на основе фундаментальных знаний, проведена IV Международная конференция «Женщины России и Таджикистана: традиции, современность, будущее».

В числе участниц — представитель от России в Международном сообществе «Женщины в энергетике» СИГРЭ Ю.В. Жилкина (онлайн), представители органов власти, научного и педагогического сообщества, деловых кругов, общественных организаций и др.

В повестке — роль женщин в развитии общества, вопросы сохранения культуры и традиций, нравственных ценностей и идеалов, патриотического воспитания молодежи.

Участников приветствовала председатель Совета ЕЖФ Галина Карелова, которая обратила внимание присутствующих на то, что на конференции собрались деятельные и яркие представительницы Таджикистана и России, которые вносят большой вклад в социально-экономическое развитие двух стран.

Темы, вынесенные на обсуждение конференции, чрезвычайно актуальны в текущих глобальных трансформациях.

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