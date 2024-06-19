На Кубани отремонтируют мосты за 302 млн рублей
3 часа назад
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В Ставропольском крае будет проведен ремонт мостов через р. Кубань на км 229+421 (правый, левый) автомобильной дороги Р-217 "Кавказ", сообщает RosTender.info.
Подрядчик определяется по итогам открытого конкурса в электронной форме. Федеральное казённое учреждение «Управление Федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства принимает заявки на участие до 5 июля. С победителем заключается контракт на сумму 302 млн рублей из средств федерального бюджета.
В рамках работ выполнят ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Ремонт мостов планируют закончить к 10 ноября 2026 года.
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