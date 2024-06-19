ООО НПП «ИНТЕХ» примет участие в выставке «ЭЭПиР-2024»

3–4 июля в рамках IX Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей» будет проходить техническая выставка «Электроэнергия. Передача и распределение» (ЭЭПиР-2024).



На выставке крупнейшие российские производители оборудования и материалов для распределительных электрических сетей представят новинки своей продукции, предложения по развитию сотрудничества с компаниями отрасли и решения в рамках задачи по импортозамещению. Среди экспонентов будут также присутствовать компании из Республики Беларусь и Китая.



На стенде ООО НПП «ИНТЕХ» №1D12 будут представлены образцы продукции. Все два дня будут работать специалисты компании.

Для посещения конференции и выставки требуется предварительная регистрация в качестве делегата мероприятия: https://reg.event.eepir.ru/

С деловой программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте: https://event.eepir.ru/programma.html



Место проведения выставки: Конгресс-центр «Центр Международной Торговли» («ЦМТ»)

Адрес: г. Москва, Краснопресненская наб., 12.