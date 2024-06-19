Ростех создал уникальные супернадежные сплавы для морских двигателей будущего

Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) разработали два новых коррозионностойких жаропрочных сплава для производства лопаток морских газотурбинных двигателей. Уникальные материалы позволят создать более мощные и износостойкие силовые агрегаты для флота, заявил представитель компании-разработчика в ходе Международного морского салона «Флот-2024».

Созданные на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» материалы значительно превосходят лучшие отечественные образцы по коррозионной стойкости, выдерживают температуры до 1000 градусов Цельсия и обеспечивают устойчивость в условиях агрессивной морской среды. В настоящее время разработан необходимый пакет нормативно-технической документации и отработаны технологические процессы производства компонентов из новых материалов.

«В ходе физико-механических, химических и коррозионных исследований новые сплавы подтвердили заявленные характеристики. Они будут использованы для рабочих и сопловых лопаток турбин, работающих в сложных условиях, включая термическое воздействие и комплекс механических нагрузок. Новые материалы позволяют увеличить коэффициент полезного действия и мощность судового газотурбинного двигателя, что открывает путь к созданию перспективных морских силовых установок нового уровня», – сообщил заместитель генерального директора ОДК по продажам и сервису Алексей Нестеренко.

Сплавы паспортизованы и допущены для применения в газотурбинной технике морского назначения. Они будут использоваться для создания новых морских газотурбинных двигателей, а также для повышения мощности и улучшения характеристик уже существующих серийных двигателей, эксплуатируемых на морских и прибрежных объектах.

В рамках единой экспозиции Ростеха на Международном морском салоне «Флот-2024» Объединенная двигателестроительная корпорация демонстрирует образцы современной газотурбинной техники морского применения – двигатели М90ФР и М70ФРУ. Кроме того, на стенде Госкорпорации можно увидеть самолеты морской авиации, корабельные комплексы ПВО, системы связи и радиотехнические комплексы. Международный салон «Флот-2024» проходит с 19 по 23 июня в Кронштадте.