Присоединяйтесь к квизу в честь юбилея IEK GROUP – встречаемся онлайн 26 июня в 10:00 по Москве!

Ровно неделя остаётся до квиза в честь 25-летия IEK GROUP! 26 июня в 10:00 (МСК) подключайтесь к встрече через платформу mts-link.ru, или странички IEK GROUP в ВК и на YouTube, отвечайте на вопросы про компанию и выигрывайте призы!

В первом анонсе мы обещали вам подсказки, которые дадут преимущество в конкурсе. И вот следующая:

В 2002-м, спустя 3 года после основания, компания открыла свою первую производственную площадку — в Ясногорске, Тульской области. Завод сначала производил металлокорпуса, затем пластиковые кабеленесущие системы, а с 2008 года — пластиковые боксы и металлические кабеленесущие системы. Сегодня в активе компании 10 производственных площадок по всей стране, мощный лабораторно-испытательный комплекс, служба R&D, инжиниринговый центр и развитая логистическая система. Продукцию брендов IEK GROUP можно купить в любом уголке России.

Хотите больше узнать об IEK GROUP и основательно подготовиться к квизу? Ищите информацию о компании на сайте IEK GROUP и в соцсетях!

Важно! Чтобы получить приз, поделитесь с нами контактной информацией: номером телефона или адресом электронной почты.