Резидент ТОР «Находка», НЗМУ, приступает к строительству заводских коммуникаций

В порт Находки прибыло грузовое судно с новым оборудованием для Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ), строящегося на территории опережающего развития (ТОР) «Находка» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). На борту судна трубы и комплектующие для монтажа подземных сетей завода. Общая протяженность поступивших магистралей — чуть больше 9 километров.

«Эти трубы будут использованы для монтажа подземных коммуникаций завода: вода, канализация, пар. Все они изготовлены из высокотехнологичных и безопасных материалов: трехслойной стали с полиэтиленовым покрытием и стеклопластика. Это означает, что все коммуникации будут защищены от окисления, коррозии и разгерметизации и смогут служить более 50 лет без ущерба природе», — рассказал исполнительный директор НЗМУ Виктор Гребенюков.

Длина каждой трубы — от 6 до 40 метров. Технологии производства позволяют укладывать трубы в землю без дополнительной подготовки, поэтому строительство всей подземной сети завершится в течение года. Параллельно на площадке идет подготовка к строительству всех наземных конструкций, в том числе и самого завода.

Напомним, НЗМУ — якорный резидент ТОР «Находка». Он входит в десятку крупнейших инвестиционных проектов России и в тройку инвестпроектов Дальнего Востока.

«Для Дальнего Востока, Приморского края в, частности, преференциальный режим ТОР является ключевым стимулом развития промышленного производства и создания новых рабочих мест, число которых на НЗМУ превысит 1500. Помимо налоговых льгот и административных преференций в рамках ТОР масштабный инвестиционный проект получает поддержку на создание объектов инфраструктуры из федерального бюджета по линии Минвостокразвития России через мощный механизм инфраструктурной субсидии, позволяющий создавать инфраструктуру для крупных инвестпроектов опережающими темпами», - сообщил директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев.

Он отметил, что проект НЗМУ – это очередной шаг России к переходу от сырьевой экономики к экспорту высокотехнологичных промышленных товаров. Предприятие будет синтезировать из природного газа 1,8 млн тонн метанола в год. Объем уже вложенных частных инвестиций в проект превысил 48 млрд руб.