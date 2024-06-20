Habsans вступила в Ассоциацию экспортеров провинции Цзянсу

Компания Jiangsu Habsans Machinery Co., Ltd сообщает о своем вступлении в Ассоциацию экспортеров провинции Цзянсу. Это значимое событие открывает новые возможности для компании и укрепляет ее позиции на международном рынке.

Ассоциация экспортеров провинции Цзянсу объединяет ведущие предприятия региона, занимающиеся экспортом товаров и услуг. Вступление в эту ассоциацию подтверждает высокие стандарты качества продукции и надежность компании как партнера в международной торговле.

Участие в Ассоциации предоставляет доступ к обширной сети контактов, новейшей информации о мировых рынках, а также возможности для сотрудничества и обмена опытом с другими ведущими экспортерами региона. Компания планирует активно участвовать в мероприятиях и инициативах Ассоциации, чтобы способствовать развитию экспорта и улучшению экономических связей между Китаем и другими странам.