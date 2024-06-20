Планы компании Taihan Cable: строительство специализированного испытательного центра для кабелей высокого напряжения постоянного тока и реализация проекта кабелей сверхвысокого напряжения в Египете

Южнокорейская компания Taihan Cable & Solution объявила о своих планах по созданию специализированного комплекса для проведения испытаний кабелей высокого напряжения постоянного тока на одной из своих основных производственных площадок в г. Танджин (Dangjin) в провинции Чхунчхон-Намдо (Chungchong-namdo), Южная Корея.

Как сообщается в пресс-релизе компании, этот испытательный центр будет построен на площади 7000 кв. м неиспользуемой земли на заводе в Танджине. Стро

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