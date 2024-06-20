Разъединители серии РЛНД и РЛНДС на напряжение 10 кВ
ЗАО «ЗЭТО» единственное предприятие, предлагающее к поставке разъединители РЛНД -10 кВ, аттестованное в ПАО «Россети».
Разъединитель серии РЛНД выполнен в виде трехполюсного, двухполюсного или однополюсного аппарата горизонтально-поворотного типа, каждый полюс которого имеет один поворотный и один неподвижный изоляторы, на которых расположена контактная система.
Предусмотрено также специальное исполнение разъединителя РЛНДС, обеспечивающего как ручное, так и дистанционное электродвигательное управление главными ножами в районах с повышенным гололедообразованием до 22 мм. Эти разъединители поставляются с комплектом металлоконструкций для монтажа их на железобетонной опоре соединительными элементами, полностью исключающими сварочные работы при монтаже комплекса «разъединитель—привод».
Разъединители нашего производства ежегодно поставляются на объекты в количестве более 15000 рам. Производственная мощность 2000 рам в месяц.
РЛНД насчитывают 212 вариантов типоисполнения:
- Конструкция контактного вывода – с подвижным выводом с гибкой связью или с неподвижным выводом
- По работоспособности при толщине гололеда – РЛНД 10 мм, РЛНДС 22 мм.
- По номинальным токам – 200,400, 630 А
- Количеству полюсов – однополюсного, двухполюсного или трехполюсного
- По наличию заземлителей – один или два заземлителя
- По типу изоляции – фарфоровая или полимерная
- По длине пути утечки.
Все стальные части разъединителей имеют покрытие горячим цинком, токоведущий контур выполнен из меди покрытой оловом, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость и не требует восстановления покрытия. Гарантийный срок на оборудование 5 лет.
Заказы на продукцию направляйте на электронную почту: contract@zeto.ru или оставляйте ТКП на сайте.
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