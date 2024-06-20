Разъединители серии РЛНД и РЛНДС на напряжение 10 кВ

2 часа назад
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Источник:
ЗАО ЗЭТО
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ЗАО «ЗЭТО» единственное предприятие, предлагающее к поставке разъединители РЛНД -10 кВ, аттестованное в ПАО «Россети».

Разъединитель серии РЛНД выполнен в виде трехполюсного, двухполюсного или однополюсного аппарата горизонтально-поворотного типа, каждый полюс которого имеет один поворотный и один неподвижный изоляторы, на которых расположена контактная система.

Предусмотрено также специальное исполнение разъединителя РЛНДС, обеспечивающего как ручное, так и дистанционное электродвигательное управление главными ножами в районах с повышенным гололедообразованием до 22 мм. Эти разъединители поставляются с комплектом металлоконструкций для монтажа их на железобетонной опоре соединительными элементами, полностью исключающими сварочные работы при монтаже комплекса «разъединитель—привод».

Разъединители нашего производства ежегодно поставляются на объекты в количестве более 15000 рам. Производственная мощность 2000 рам в месяц.

РЛНД насчитывают 212 вариантов типоисполнения:

  • Конструкция контактного вывода – с подвижным выводом с гибкой связью или с неподвижным выводом
  • По работоспособности при толщине гололеда – РЛНД 10 мм, РЛНДС 22 мм.
  • По номинальным токам – 200,400, 630 А
  • Количеству полюсов – однополюсного, двухполюсного или трехполюсного
  • По наличию заземлителей – один или два заземлителя
  • По типу изоляции – фарфоровая или полимерная
  • По длине пути утечки.

Все стальные части разъединителей имеют покрытие горячим цинком, токоведущий контур выполнен из меди покрытой оловом, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость и не требует восстановления покрытия. Гарантийный срок на оборудование 5 лет.

Заказы на продукцию направляйте на электронную почту: contract@zeto.ru или оставляйте ТКП на сайте.

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Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)
Великолукский завод электротехнического оборудования является одним из ведущих отечественных производителей электротехнического оборудования в России с почти 60-летней историей собственных инновационных разработок. Предприятие является единственным производителем на территории РФ, серийно выпускающим разъединители наружной установки на 10-1150 кВ (на токи 200-4000А).  Локализация производства на территории РФ достигает 95%. В комплектующих задействованы предприятия Электротехнического кластера Псковской области, якорным предприятием которого является ЗАО «ЗЭТО».  
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