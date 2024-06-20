Разъединители серии РЛНД и РЛНДС на напряжение 10 кВ

ЗАО «ЗЭТО» единственное предприятие, предлагающее к поставке разъединители РЛНД -10 кВ, аттестованное в ПАО «Россети».

Разъединитель серии РЛНД выполнен в виде трехполюсного, двухполюсного или однополюсного аппарата горизонтально-поворотного типа, каждый полюс которого имеет один поворотный и один неподвижный изоляторы, на которых расположена контактная система.

Предусмотрено также специальное исполнение разъединителя РЛНДС, обеспечивающего как ручное, так и дистанционное электродвигательное управление главными ножами в районах с повышенным гололедообразованием до 22 мм. Эти разъединители поставляются с комплектом металлоконструкций для монтажа их на железобетонной опоре соединительными элементами, полностью исключающими сварочные работы при монтаже комплекса «разъединитель—привод».

Разъединители нашего производства ежегодно поставляются на объекты в количестве более 15000 рам. Производственная мощность 2000 рам в месяц.

РЛНД насчитывают 212 вариантов типоисполнения:

Конструкция контактного вывода – с подвижным выводом с гибкой связью или с неподвижным выводом

По работоспособности при толщине гололеда – РЛНД 10 мм, РЛНДС 22 мм.

По номинальным токам – 200,400, 630 А

Количеству полюсов – однополюсного, двухполюсного или трехполюсного

По наличию заземлителей – один или два заземлителя

По типу изоляции – фарфоровая или полимерная

По длине пути утечки.

Все стальные части разъединителей имеют покрытие горячим цинком, токоведущий контур выполнен из меди покрытой оловом, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость и не требует восстановления покрытия. Гарантийный срок на оборудование 5 лет.

Заказы на продукцию направляйте на электронную почту: contract@zeto.ru или оставляйте ТКП на сайте.

Читайте также: Разъединители серии РЛНД и РЛНДС 10 кВ прошли аттестацию в ПАО «Россети»