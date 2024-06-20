Ростех запатентовал 3D-печать деталей с помощью электронного луча

Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс», находящийся под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, испытал и запатентовал новую технологию создания металлических деталей путем электронно-лучевой сварки. Она позволяет создавать сложные детали высокой прочности, которые превосходят по надежности изделия, изготовленные традиционным способом.

Технология напоминает 3D-печать: подаваемая на рабочую поверхность металлическая проволока плавится с помощью электронного луча и слой за слоем образует деталь нужной формы. Специальный модуль подает проволоку под плавящий луч с любого направления. Такой способ печати позволяет «выращивать» очень прочные и устойчивые к коррозии изделия сложной формы. Он дает высокую точность и повторяемость результатов, что важно на серийных производствах различных отраслей промышленности, а также при ремонте поврежденных деталей.

«В ходе испытаний нового модуля мы «вырастили» управляющий электрод, который значительно прочнее выточенного на станке. По результатам испытаний определены направления для дальнейшего улучшения технологии. Требуется автоматизация процесса, разработка специализированного программного обеспечения, а также больший контроль над подачей материала», – отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Новый модуль можно установить на любой роботизированный сварочный комплекс производства НИТИ «Прогресс», расширив его функционал печатью и ремонтом деталей. Институт обладает уникальными компетенциями в станкостроении, в том числе единственный в России создает роботы-манипуляторы для работы в условиях радиоактивного излучения и вакуума.