«Росэлектроника» впервые представила видеосистемы для водолазов и подводных беспилотников

час назад
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Росэлектроника
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые показал обновленный комплекс фото- и видеосъемки для подводных аппаратов на Международном военно-морском салоне «Флот-2024». Оборудование обеспечивает изображение высокой четкости на глубине до 6000 м с углом обзора камеры до 52 градусов. Первые образцы видеосистем уже проходят испытания.    
 
В состав комплекса, разработанного специалистами НИИ телевидения холдинга «Росэлектроника», входят IP или AHD камеры, высокоэффективные глубоководные светодиодные светильники, а также блок индикации и управления. Аппаратура может применяться для научных исследований, геологической разведки, а также, при проведении спасательных операций на глубине.
 
Камера может выдавать картинку с разрешением до 2048х1536 пикселей и углом обзора 45 или 52 градуса. На необитаемых аппаратах работа системы фото- видеосъемки адаптирована к скорости носителя. Также в новом комплексе реализованы управление световым потоком в зависимости от прозрачности воды и импульсный режим съемки для повышения качества изображения и уменьшения энергопотребления. 

«Модернизация комплекса фото- и видеомониторингапозволит подводным аппаратам более эффективно выполнять поставленные задачи, а при проведении спасательных и водолазных работ повысит их безопасность. В настоящий момент опытные образцы переданы для проведения испытаний в реальных условиях», – сказал генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин.

Международный военно-морской салон «Флот-2024» проходит с 19 по 23 июня в Кронштадте.

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