«ЗЭТО» произвел шеф-монтаж оборудования на Труновской ВЭС

ЗАО «ЗЭТО» на протяжении многих лет оказывает услуги по проведению шеф–монтажных работ. Для выполнения полного спектра шеф-монтажых работ и гарантийного обслуживания созданы монтажные организации, которые имеют практический опыт работ на объектах электроэнергетики в области монтажа электротехнического оборудования.

Специалистами «ЗЭТО» произведен шеф-монтаж электротехнического оборудования на Труновской ВЭС, расположенной на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края. Труновская ветроэлектростанция — это уже девятый ветропарк компании на юге России и седьмой в Ставропольском крае. Суммарная мощность введенных ветроэнергетических мощностей компании достигла 1 ГВт. Такой объем ветроэнергетических мощностей сравним с мощностью реактора атомной электростанции.

Правильно произведенный монтаж оборудования и ввод его в эксплуатацию — залог безаварийной работы энергообъекта, а также защита потребителя от возможных неполадок ещё до ввода оборудования в эксплуатацию.

Благодаря своим ресурсам, опыту и профессионализму мы способны реализовывать проекты любой сложности, обеспечивая высокое качество и соблюдение всех требований.