Актуализация устаревших национальных стандартов – одна из важнейших задач ТК 016 «Электроэнергетика» Росстандарта

Технический комитет по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК 016) Росстандарта обсудил итоги своей работы на ежегодном заседании в Москве на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

В мероприятии под руководством Первого заместителя Председателя Правления АО «СО ЕЭС», председателя ТК 016 Сергея Павлушко приняли участие представители организаций-членов и наблюдателей комитета.

Участники заседания рассмотрели итоги работы национального технического комитета по стандартизации за 2023 год и первое полугодие 2024 года и актуальные направления работ. Также обсуждались предложения подкомитетов ТК 016 в проект Программы национальной стандартизации на 2025 год и Перспективную программу работы ТК 016 на 2026–2030 годы, а также корректировка действующей программы работ.

Доклад об итогах деятельности ТК 016 «Электроэнергетика» представил ответственный секретарь ТК 016, начальник отдела стандартизации Департамента параллельной работы и стандартизации АО «СО ЕЭС» Юрий Федоров. Он сообщил, что в 2023 году по тематике ТК 016 Росстандарт утвердил 39 документов. В первой половине 2024 года утверждены еще один новый национальный стандарт и изменение к действующему национальному стандарту. На утверждении находится один новый национальный стандарт.

«Деятельность ТК 016 и подкомитетов находится на восходящем тренде по числу разработок, стандарты ТК 016 применяются в отношениях субъектов электроэнергетики, в том числе в системах подтверждения соответствия – Системе добровольной сертификации Системного оператора и Системе аттестации оборудования ПАО «Россети». Кроме того, ссылки на стандарты применяются в нормативных правовых актах Минэнерго России», – отметил Юрий Федоров.

Заместитель руководителя дирекции по развитию ЕЭС АО «СО ЕЭС», руководитель подкомитета ПК‑1 «Электроэнергетические системы» Дмитрий Афанасьев рассказал о работе ТК 016 по проверке и оценке научно-технического уровня закрепленных за техническим комитетом стандартов и актуальных направлениях работы ТК 016. Он отметил, что за ТК 016 закреплено 348 стандартов, в том числе 230 национальных и 118 межгосударственных.

«Одной из наших актуальных задач в ближайшем будущем станет оценка необходимости пересмотра и обновления фонда закрепленных за ТК016 стандартов», - отметил Дмитрий Афанасьев.

Он сообщил, что ТК 016 разработана методика проверки стандартов, основанная на критериях оценки согласно Федеральному закону № 162 «О стандартизации в Российской Федерации» и положениям основополагающих стандартов.

«Учитывая поставленную перед Росстандартом и техническими комитетами задачу по регулярной проверке актуальности закрепленных стандартов, предлагается руководителям подкомитетов ТК 016 организовать проверку не менее 10% перечня закрепленных межгосударственных и национальных стандартов старше 10 лет и до 1 ноября 2024 года представить итоги такой проверки в секретариат ТК для последующего рассмотрения в ТК и МТК. Эта работа очень важна, так как более 90% устаревших стандартов – это межгосударственные стандарты, и ее нужно будет выносить на уровень межгосударственного технического комитета и затем на уровень Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ», – добавил Дмитрий Афанасьев.

Среди актуальных задач Дмитрий Афанасьев выделил: сокращение сроков разработки и утверждения национальных стандартов до одного года, разработку и применение стандартов в обеспечение выполнения требований нормативно-правовых актов, обновление перспективной программы работы ТК 016, включение электроэнергетики в перспективные направления стандартизации Росстандарта.

В ходе заседания руководители подкомитетов и совместных рабочих групп выступили с предложениями в Программу национальной стандартизации на 2025 год и Перспективную программу работы ТК 016 на 2026–2030 годы, а также с предложениями по корректировке Программы национальной стандартизации на 2024 год. В Программу национальной стандартизации на 2025 год предложено внести разработку и обновление 38 национальных и межгосударственных стандартов, в Перспективную программу работы ТК 016 на 2026–2030 годы – 63 стандарта, а дополнительно в текущую Программу национальной стандартизации на 2024 год – разработку и обновление семи ГОСТ Р.

Всего на заседании рассмотрено шесть актуальных вопросов деятельности ТК 016 «Электроэнергетика». По его итогам приняты решения, направленные на дальнейшее развитие национальной стандартизации в области электроэнергетики.

Информация о ТК 016/МТК 541 «Электроэнергетика»

Технический комитет «Электроэнергетика» (ТК 016) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) сформирован в сентябре 2014 путем реорганизации ряда технических комитетов по стандартизации в области электроэнергетики. Базовой организацией комитета, выполняющий также функции секретариата ТК 016, является АО «СО ЕЭС».

Область деятельности ТК 016 — стандартизация в электроэнергетике в области электроэнергетических систем и энергообъектов, включая электрические тепловые, гидравлические и гидроаккумулирующие электростанции, передающие и распределительные электрические сети, а также стандартизация системных требований к оборудованию электрических станций и сетей, в том числе систем силовой электроники. Работа в ТК 016 ведется в рамках семи подкомитетов: ПК-1 «Электроэнергетические системы», ПК-2 «Электрические сети (магистральные и распределительные)», ПК-3 «Тепловые электрические станции», ПК-4 «Гидроэлектростанции», ПК-5 «Распределенная генерация (включая ВИЭ)», ПК-6 «Силовая электроника в электроэнергетике», ПК-7 «Интеллектуальные технологии в электроэнергетике».

МТК 541 «Электроэнергетика» сформирован на базе российского технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика» для сотрудничества в рамках СНГ по межгосударственной стандартизации в области электроэнергетики, в том числе по планированию и организации разработки, пересмотра, внесения изменений и отмены межгосударственных стандартов, а также содействию в применении национальных стандартов участников СНГ для целей межгосударственной стандартизации. Область деятельности МТК 541 соответствует области деятельности ТК 016 и охватывает стандартизацию требований к электроэнергетическим системам, электрическим станциям, включая распределенную генерацию и ВИЭ, магистральным и распределительным электрическим сетям, системам силовой электроники и интеллектуальных технологий, соответствующему электротехническому и энергетическому оборудованию объектов электроэнергетики, устройствам их управления и защиты.