Деловой квартал возведут в Текстильщиках по программе комплексного развития территорий

Территория находится вдоль Люблинской улицы, вблизи станции метро «Печатники» и одноименной станции второй линии Московского центрального диаметра.

«Неэффективно используемый участок площадью 1,86 гектара расположен по адресу: улица Люблинская, владение 22. В рамках редевелопмента здесь планируется создать современное деловое пространство, в котором появится более 1,3 тысячи рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются почти в 11 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект ‒ примерно в 525 миллионов рублей», ‒ рассказал Владимир Ефимов.

Территория находится вдоль Люблинской улицы, вблизи станции метро «Печатники» и одноименной станции второй линии Московского центрального диаметра. Сейчас здесь расположены устаревшие объекты.

«По проекту в Текстильщиках построят 46 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, включая офисы, торгово-развлекательные комплексы, магазины, банковские отделения, кафе и рестораны. Также на участке оборудуют площадки для занятий спортом, построят улично-дорожную сеть, а территорию благоустроят», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.