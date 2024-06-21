Компания LUTZE расширяет предлагаемый ассортимент кабелей DRIVEFLEX®

Немецкая компания LUTZE, ведущий производитель, выпускающий широкий спектр продукции высочайшего качества, специализируется на разработке и производстве кабельных систем промышленного назначения и имеет дочерние предприятия во многих странах Европы. Компания сообщает о расширении своей линейки кабелей DRIVEFLEX® VFD для частотно-регулируемых электроприводов и включении в неё варианта кабеля на напряжение 2 кВ, предназначенного для областей применения с самыми высокими требованиями к электропитанию. Новая серия A219 дополняет существующую серию A220 1 кВ, обеспечивая улучшенные электрические характеристики для систем на напряжение 2 кВ.

Как и все кабели DRIVEFLEX®, новая серия A219 была разработана с учётом повышенной гибкости. Благодаря радиусу изгиба 7,5 OD, лучшая в отрасли гибкая конструкция кабелей серии A219 обеспечивает экономию время и денег при монтаже за счёт упрощения процесса зачистки кабелей и обращения с ними.

Конструкция заземления с 3 симметричными элементами способствует уменьшению блуждающих токов, которые создают излишнюю нагрузку на вал электродвигателя и подшипники, в результате чего продлевается срок службы двигателя.

Не все кабели 2000 В VFD для частотно-регулируемых электроприводов имеют одинаковую конструкцию. Усовершенствованная конструкция кабеля типа DRIVEFLEX® A219 2 кВ VFD обеспечивает следующие преимущества:

Гибкий кабель VFD для серводвигателей на напряжение 2000 В, внесённый в список UL, подходит для самых требовательных областей применения с VFD

Кабель типа TC-ER на напряжение 2000 В, внесённый в список UL, предназначен для прокладки в кабельных лотках и открытых кабельных трассах

Превосходные значения ёмкости и импеданса, которые снижают скачки напряжения и проблемы с током, вызванные работой с частотно-регулируемым электроприводом

Толстостенная изоляция медного проводника RHW-2 для дополнительной безопасности при эксплуатации во влажных и сухих помещениях

Доступны в широком диапазоне диаметров от 6 AWG до 750 MCM.

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