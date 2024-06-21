На Камчатке в 2024 году начнут строительство ВОЛС протяженностью порядка 440 км

Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) протяженностью около 440 км начнут от поселка Оссора на Камчатке в 2024 году. Новая линия связи охватит восемь удаленных населенных пунктов полуострова, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"За 2023 год нам удалось реализовать исторический проект строительства оптоволоконной линии связи на северах. Интернет пришел уже в Оссору, и я хочу доложить, что принципиальное решение продолжение сети до села Тиличики принято. В 2024-2026 годах мы рассчитываем этот проект реализовать. Безусловно, связь - залог и экономики будущего и качественной жизни камчатцев", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Как сообщили ТАСС в правительстве региона, строительство ВОЛС протяженностью порядка 440 км начнется в 2024 году. Она охватит восемь удаленных населенных пунктов - села Карага, Тымлат, Кострома, Ивашка, Ильпырское, Вывенка, Корф, Тиличики.

Быстрый интернет пришел на Камчатку в 2016 году. При этом в удаленных населенных пунктах края все еще используются спутниковые каналы связи, что существенно влияет на скорость передачи данных и стоимость интернет-трафика.