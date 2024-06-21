Представитель «Росатома» принял участие в международной выставке и форуме RENWEX-2024

Генеральный директор Ветроэнергетического дивизиона «Росатома» Григорий Назаров стал участником стратегической сессии «Развитие зеленой энергетики в условиях нарастающих санкционных ограничений: экономические и технологические аспекты», проходящей в рамках международной выставки и форума RENWEX-2024. В круглом столе также приняли участие директор департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса министерства промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Кузнецов, директор департамента развития электроэнергетики министерства энергетики Российской Федерации Андрей Максимов, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев, заместитель генерального директора «Юнигрин Энерджи» Олег Шуткин, директор по энергетическим рынкам и внешним связям «Системного оператора Единой энергетической системы» Андрей Катаев, директор по развитию научно-производственного объединения «Б энд Б Индастриз» Кимал Юсупов, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Валерий Селезнев и другие. Модератором сессии выступила заместитель директора проектного центра по энергопереходу Сколковского института науки и технологий Ирина Гайда.

Эксперты обсудили развитие машиностроения по каждому из ключевых типов ВИЭ, необходимость баланса между увеличением объема генерации на базе возобновляемых источников энергии и развития технологического лидерства России в этой области.

«Росатом понимает важность задачи достижения технологического суверенитета в области ВИЭ, ветроэнергетики в частности. Мы сформировали предложение, в котором выступаем девелопером ветроэнергетических проектов и готовы встроить свои компетенции в дальнейшее развитие отрасли. Наиболее технологически сложные элементы ветроустановки мы уже изготавливаем на своей производственной базе. Тем не менее, для нас важна и промышленная кооперация с российскими партнерами и дружественными странами», - отметил генеральный директор Ветроэнергетического дивизиона «Росатома» Григорий Назаров.

Ветроэнергетический дивизион «Росатома» консолидирует усилия госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Дивизион был основан в сентябре 2017 года. В его сосредоточено управление всеми компетенциями «Росатома» в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день «Росатом» ввел в эксплуатацию свыше 1 ГВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года «Росатом» введёт в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.

Российские партнеры проектов «Росатом»а в ветроэнергетике наращивают выпуск необходимой техники и оборудования, укрепляя технологический суверенитет страны. Задача по производству собственных компонентов также решается в контуре «Росатома». В Топливной компании «Росатома» запущен соответствующий проект. В 2027 году на территории России будет запущено крупнотоннажное производство постоянных редкоземельных магнитов полного цикла мощностью 1000 тонн с выходом на плановую мощность в 2028 году, с возможностью увеличения объема изготовления свыше 3000 тонн после 2030 года. Также «Росатом» анонсировал запуск производства лопастей на базе собственного композитного дивизиона.

Сегодня энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40 %. В перспективе, с учетом роста доли ветрогенерации и атомных мощностей, она будет только расти.