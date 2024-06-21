РУСАЛ проведет импортозамещение систем автоматизации на своих заводах

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, принял решение провести импортозамещение систем автоматизации на алюминиевых и глиноземных заводах. Программа рассчитана до 2031 года, российские производители оборудования и программного обеспечения для автоматизации технологических процессов благодаря таким масштабным заказам смогут развить собственные компетенции, увеличить конкурентоспособность и объемы выпуска продукции.



РУСАЛ реализует программу импортозамещения контроллерного оборудования и программного обеспечения (автоматизированных систем управления технологическим процессом – АСУТП) на своих алюминиевых и глиноземных заводах. Сейчас ведется замена контроллерного оборудования и софта на шести технологических участках, до конца 2024 года проекты стартуют еще на 20 технологических участках, вся программа импортозамещения рассчитана до 2031 года.



Стоимость импортозамещения АСУТП оценивается примерно в 20 миллиардов рублей, в ходе реализации программы эта цифра может увеличиться. Ранее отечественные разработчики контроллерного оборудования и соответствующего софта не реализовывали проектов подобного масштаба. Такие крупные долгосрочные заказы позволят российским производителям систем автоматизации инвестировать в расширение производства и освоение новых компетенций, повысить свою глобальную конкурентоспособность.

«Ни один технологический процесс сейчас не обходится без цифровой системы управления, которая по сути является «мозгом» технологической установки. Как и при операции на мозге, замена системы управления требует особо ответственного подхода. В свою очередь высокие требования к надежности, стабильности и качеству управления современными технологическими процессами Компании приводят к необходимости тщательных многоэтапных испытаний новых решений в условиях реального производства. Параллельно с испытаниями мы согласовали с российскими производителями основные параметры долгосрочных соглашений о сотрудничестве», – рассказал Директор по автоматизации производства «Инженерно-технологического центра РУСАЛ» Михаил Гринишин.

Российские контроллерное оборудование и софт прошли испытания на опытном участке Красноярского алюминиевого завода. В ближайшее время стартует следующий этап испытаний на расширенном опытном участке Саяногорского алюминиевого завода.