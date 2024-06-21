RusCable Live - Расцвет кабельной индустрии прошел? Отрасль ждет системный кризис? Эфир 21.06.24

2 часа назад
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Время чтения ≈ 4 минуты
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За последние полгода мы несколько раз давали оценки происходящему. В обозначенной на RusCable.Ru глобальной эпохе возрождения кабельного бизнеса в России наступила точка расцвета. Собрав комплексную картину кабельной отрасли на выставке Сabex, мы решили собрать вместе актуальные новости, события, компании и проследить в динамике состояние отрасли, чтобы ответить на всего один вопрос: "Если сейчас расцвет, то когда начнется увядание и наступит кабельная осень, а затем "зима", которую смогут пережить далеко не все игроки рынка. Вместе с RusCable.Ru постараемся не затеряться в таймлайне событий и рассмотреть причинно-следственные связи, ну и конечно обсудим главные новости недели, сделаем обзор в "инспекции по соцсетям" и разыграем подарки на форуме. С долей юмора и эксклюзивными материалами. Подключайтесь к прямому эфиру, чтобы задать вопросы в чате или смотрите в записи или в формате подкаста на всех популярных платформах! Ведущий эфира - Сергей Кузьминов.

Что будет в выпуске?

  • Теневые кабельные холдинги. История с EL-комитетом с анализом матчасти
  • Расцвет кабельной индустрии. Вместе читаем RusCable Insider и выделяем гига-тренды.
  • 129 лет "Москабельмет". Кабельный завод прошлого, настоящего и будущего. Не просто праздник.
  • Певица "Акула" на 10-летии "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЯ", который открыл принципиально новый рынок и, возможно, создал голубой океан для кабельщиков.
  • Совещание Российского Союза строителей, НОСТРОЙ, НОПСМ и посещение площадки РЭМЗ в Рыбинске. Коротко о том, чего хотят строители от кабельщиков и в чем глубинные причины фальсификата на стройке.
  • Дайджест Ассоциации  "Электрокабель" и возрастающая роль отраслевых союзов.
  • Крутые коллаборации. Развитие дизайна продуктов и дизайна среды в кабельном бизнесе. Отличились СУПР и Режевской кабельный завод (Режкабель)

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Компания:
Ассоциация Электрокабель (АЭК)
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