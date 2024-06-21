TDM ELECTRIC расширяет ассортимент для сложных объектов: кабели силовые для нестационарной прокладки

Новинка в линейке кабельно-проводниковой продукции - кабели силовые для нестационарной прокладки (гибкие) КГТПмб-ХЛ серии Народная.

Под нестационарной прокладкой понимается эксплуатация кабеля в условиях постоянных изгибов и деформаций. В этом случае незаменимы кабели силовые для нестационарной прокладки (гибкие) КГТПмб-ХЛ серии Народная.

Кабели силовые для нестационарной прокладки (гибкие) КГТПмб-ХЛ серии Народная можно использовать для подключения к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии, а также при возведении многоэтажных зданий.

Внутри кабеля находится сердечник из многопроволочной медной жилы, заключенной в термоэластопластовую оболочку.

Внешняя оболочка кабеля останется целой даже в сложных климатических условиях при заморозке до -50°C и при нагреве до +65-70°C. Кабель КГТПмб-ХЛ серии Народная незаменим там, где высок риск пожаров из-за контакта проводов с горячими предметами. Их можно использовать в сетях переменного тока с напряжением 0,38 кВ и частотой до 400 Гц. Устойчив к воздействию ультрафиолета.

Срок службы изделия не менее 5 лет. Изготовлены по ТУ 27.32.13-047-83901686-2023.