В Оренбургской области проведут капитальный ремонт участка автодороги и путепроводов

В Орске проведут капитальный ремонт автодороги и двух путепроводов по ул. Водоканальной, сообщает RosTender.info.

Подрядчик определяется по итогам открытого конкурса. Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации г. Орска принимает заявки на участие до 8 июля. Начальная цена контракта составляет 620 млн рублей из средств городского бюджета.

Капитальный ремонт улицы Водоканальной предусмотрен с учетом организации дорожного движения. Транзитное движение на период производства работ планируется осуществлять по улицам Краснознамённая и Ленина. На объекте выполнят установку барьерного ограждения, наружного освещения, а также проведут благоустройство и озеленение территории. Окончание ремонта автодороги и путепроводов запланировано на 24 ноября 2025 года.