В Тюмени появится новая школа на 1200 мест

Управление государственной экспертизы проектной документации Тюменской области выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство школы в микрорайоне Ямальский-1 Тюмени. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Департамент имущественных отношений Тюменской области уже предоставил земельный участок площадью 2,7 гектар для строительства учебного заведения на 1200 мест.

По проекту на участке разместят физкультурно-спортивную зону, пришкольный комплекс ГТО, площадки для игр. Кроме того, перед входами оборудуют велопарковки, скамейки и флагшток.

Школу оборудуют всеми современными системами видеонаблюдения и пожаротушения, а также лифтом для доступа маломобильных групп населения.*

Застройщик – ГКУ Тюменской области «Управление капитального строительства». Проектировщик – ООО «ПРОЕКТ 2001»

*Информация подготовлена на основе открытых источников.