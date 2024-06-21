Заводу СПЕЦКАБЕЛЬ выдан обновленный сертификат на огнестойкие кабели

Сотрудники московского предприятия тщательно следят за сроками действия разрешительной документации на кабельную продукцию.

Новый сертификат с номером RUC-RU.МЮ62.В.01888/24 получило столичное предприятие «Спецкабель». Документ выдается в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза со сроком действия – 2029 год и охватывает разные изделия, включая симметричные кабели для шлейфов сигнализации, не поддерживающие горение, и огнестойкие кабели для напряжения переменного тока до 300 В и частоты 50 Гц.

Сертификат соответствия признает, что кабели КШСнг(А)-FRHF, КШСнг(А)-FRLS, КШСЭнг(А)-FRHF и другие прошли испытания и подходят под Технические условия 16.К99-044-2010 и требования Технического регламента Таможенного Союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Это гарантирует, что продукция завода отвечает стандартам безопасности и качества.

Завод «Спецкабель» тщательно контролирует сроки действия разрешений, чтобы обеспечить непрерывность производства и соответствие продукции необходимым стандартам. Благодаря этому завод продолжает уверенно развиваться и предлагать потребителям надежные и безопасные кабели для широкого спектра применений.