Чебоксарское предприятие «Сеспель» откроет в Чувашии новое производство линейки тяговых электроприводов

Соответствующее соглашение о намерениях в присутствии Главы Чувашии Олега Николаева заключили на полях Чебоксарского экономического форума исполнительный директор АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики» Денис Васильев и директор ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» Владимир Бакшаев.

Производитель цистерн и полуприцепов вложит 3 млрд рублей в организацию производства линейки тяговых электроприводов на базе вентильно-индукторного электродвигателя. Объект будет локализован в Моргаушском муниципальном округе.

Проект планируется реализовать в течение семи лет до 2031 года. В результате республика получит не только еще одно современное производство, но и 150 новых рабочих мест.

В свою очередь, АИР Чувашии возьмет на себя полное сопровождение инвестиционного проекта. Это подбор мер государственной поддержки, подготовка необходимых для этого документов, взаимодействие с органами власти, работа над получением разрешительной документации.