Филиал ПАО «Россети» обновит коммутационную аппаратуру на опорной подстанции Ленинградской энергосистемы

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада приступил к ремонту высоковольтных выключателей на подстанции 750 кВ «Ленинградская». Это один из ключевых питающих центров Ленинградской энергосистемы. Выполненные работы позволят повысить надежность энергообъекта.

Выключатели являются одним из видов основной коммутационной электроаппаратуры. На подстанции 750 кВ «Ленинградская» энергетики отремонтируют 12 единиц оборудования. Оно предназначено для выполнения коммутационных операций на линиях электропередачи 750 кВ до Калининской и Ленинградской АЭС, а также на ЛЭП, пролегающей по территории Ленинградской и Вологодской областей до подстанции 750 кВ «Белозерская».

Общая трансформаторная мощность «Ленинградской» составляет 2 380 МВА. Это один из крупнейших энергобъектов МЭС Северо-Запада, обеспечивающий электроснабжение южной части Санкт-Петербурга и Тосненского района Ленинградской области.