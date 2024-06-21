В НИУ «МЭИ» разработали программу по оценке климатического воздействия на аварийность линий электропередач

3 часа назад
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Источник:
НИУ МЭИ
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Ученые НИУ «МЭИ» разработали программу по оценке климатического воздействия на аварийность линий электропередач. Инструмент включает в себя математическую модель оценки аварийности объектов электросетевого комплекса в результате воздействия климатических факторов и информационную панель (дашборд) с визуализацией данных.

Данная разработка позволяет демонстрировать структуру климатических причин и количество технологических нарушений по заданным пользователем временным промежуткам, наименованиям энергосистем, классу напряжения и типу уязвимого оборудования.

«В настоящее время исследования по оценке климатических рисков являются весьма актуальными в контексте государственной политики. Они имеют высокую степень влияния на критическую инфраструктуру, разработку и интеграцию мер, направленных на повышение адаптации отраслей экономики к климатическим изменениям», -- рассказал о новой разработке ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

В последние годы аварии по причине повышенных климатических нагрузок проявляются массово и требуют значительных экономических затрат на их ликвидацию. Наблюдаемая возросшая частота экстремальных и систематических опасных метеорологических явлений, как в мире, так и в России только способствует увеличению доли аварийности в электросетевом комплексе, который обладает высокой уязвимостью из-за своей территориальной рассредоточенности.

Для того, чтобы обеспечить надежное электроснабжение потребителей необходимо заранее понимать структуру аварийности в конкретном регионе, которая во многом определяется техническим состоянием, а также иметь возможность прогнозирования отключений на основании данных о предполагаемых климатических воздействиях.

Математическая модель оценки аварийности объектов электросетевого комплекса и цифровой дашборд с аналитикой данных разработаны на кафедре Инженерной экологии и охраны труда под руководством доцента Олега Локтионова в рамках программы научных исследований «Приоритет 2030: Технологии будущего».​​

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