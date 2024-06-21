Завод «Уральские локомотивы» увеличил объем контракта на поставку электропоездов. Дополнительное соглашение к заключенному весной 2023 года контракту с РЖД включает восемь пятивагонных составов, которые планируется передать до конца третьего квартала текущего года. Первые два состава уже поступили на Свердловскую железную дорогу, они проходят подготовку к эксплуатации и пробные пробеги. Все поезда будут эксплуатироваться в уральском регионе.

Ранее предприятие выполнило контракт на поставку электропоездов ЭС104 «Финист» для Российских железных дорог в объеме 22 электропоезда.

Все переданные электропоезда эксплуатируются на Свердловской железной дороге и перевозят пассажиров из Екатеринбурга на север области до Верхотурья, Серова, Качканара и Карпинска через Нижний Тагил, на юго-восток до Каменска-Уральского, на северо-запад до Шали. Один пятивагонный поезд рассчитан на 409 посадочных мест, развивает скорость до 160 км/час, оборудован современными санитарными модулями и местами для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Опыт эксплуатации первых электропоездов «Финист» с отечественным тяговым оборудованием позволил приступить к проектированию новых модификаций с учетом усовершенствований и доработок, – рассказал генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи. – Сейчас в производстве уже находится опытный образец восьмивагонного состава, который отправится на испытания в июле. Также завершается разработка двухсистемного поезда, испытания и сертификация которого должны пройти до конца текущего года».

Линейка электропоездов «Финист» будет включать составы, работающие на постоянном токе, двухсистемные поезда, поезда повышенной комфортности для межрегиональных перевозок и гибридные составы для работы на аккумуляторных батареях с автономным ходом до 100 км.