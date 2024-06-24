Итальянский Terna тестирует возможность использования технологии IoUT при проектировании, строительстве и эксплуатации подводных связей

Итальянский системный оператор Terna совместно с компанией WSense* приступил к испытаниям технологии «подводного интернета вещей» (Internet of Underwater Things, IoUT) в канале Пьомбино (Тирренское море).

Для обеспечения расширенного мониторинга и передачи в режиме реального времени параметров подводной среды в целях анализа антропогенного воздействия на морскую экосистему, WSense подготовила систему зондов (датчиков), которые соединены друг с другом по сети Wi-Fi. Сформированная подводная сеть позволила в реальном времени получать данные о подводных шумах, скорости течения, уровне хлорофилла, температуре и степени загрязнения воды.

Terna рассматривает IoUT как перспективный инструмент, обеспечивающий условия для реализации мер, направленных на смягчение негативных последствий для окружающей среды и защиту морской экосистемы при строительстве объектов энергоинфраструктуры, а также для мониторинга различных аспектов подводных работ, что повышает эффективность проектирования и строительства, а также эксплуатации подводных электрических соединений.

Официальный сайт Terna http://www.terna.it

* Итальянская компания-разработчик инженерных решений для систем подводного мониторинга и связи.