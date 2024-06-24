Мост 60 лет ВЛКСМ через реку Иртыш в Омске капитально отремонтируют

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на капитальный ремонт моста через реку Иртыш в Омске. По итогам экспертизы выдано положительное заключение на объект.

«Объект соединяет не только правый и левый берега Иртыша, но и три района – Советский, Первомайский и Кировский. Таким образом, этот мост очень важен для жителей Омска», – сказал представитель Главгосэкспертизы, главный эксперт проекта Алексей Деменов.

Так, на мосту проведут следующие работы:

заменят опорные части, тротуарные консоли, бордюры, перильные и барьерные ограждения;

полностью обновят мостовое полотно и четыре деформационных шва;

отремонтируют пролетные строения и металлические конструкции;

восстановят и покрасят опоры.

Напомним, мост 60 лет ВЛКСМ через реку Иртыш был открыт еще в 1978 году. Объект построили по индивидуальному проекту, который разрабатывали в Ленинграде. Его уникальные детали – ажурный металлический настил, облегчающий вес сооружения, и широкий судоходный пролёт длиной 164 метра.

Застройщик – Департамент строительства Администрации города Омска. Проектировщик – ООО «Мост».