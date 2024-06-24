Завод «ЗЭТО» предлагает к поставке элегазовые колонковые выключатели ВГТ-330 кВ

В 2022 году предприятие освоило выпуск элегазового колонкового выключателя ВГТ 330 кВ. Наше оборудование имеет ряд преимуществ, которые делают его привлекательным для использования в различных отраслях промышленности.

Одним из главных преимуществ ВГТ 330 кВ является его высокая надежность и долговечность. Он способен работать в условиях высоких напряжений и токов без потери своих характеристик, а также прост в установке и эксплуатации. В настоящее время в эксплуатации находятся более 48 выключателей.

Конструктивные особенности:

выключатель состоит из полюсов (колонн), управляемых пружинно-гидравлическими приводами ППрГ-6;

низкий уровень утечек элегаза — не более 0,5 % в год;

выключатели комплектуются изоляторами со степенью загрязнения III по ГОСТ 9920;

стальные части выключателя и опорные металлоконструкции имеют коррозионно-стойкие покрытия;

высокая заводская готовность обеспечивает быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию.

Оборудование соответствует техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуется для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».

Заказы на оборудование направляйте на электронную почту: contract@zeto.ru или оставляйте запрос ТКП на сайте.