«Квадра» приступила к ремонту энергоблока Орловской ТЭЦ

Филиал АО "Квадра" - "Орловская генерация" приступил к капитальному ремонту энергоблока N1 Орловской ТЭЦ мощностью 110 МВт , сообщает пресс-служба компании.

Специалисты выполнят комплекс ремонтно-восстановительных мероприятий на оборудовании турбоагрегата с полным разбором для проведения экспертизы промышленной безопасности и продления срока службы турбоагрегата. Энергетики проведут контроль состояния металла проточной части турбины, паропроводов и котлоагрегата, а также ремонт контрольно-измерительных приборов, автоматики, запорной и регулирующей арматуры энергоблока.

Планируемый срок завершения капитального ремонта - конец августа текущего года. Стоимость работ не называется.

В настоящее время энергоактивы компании "Квадра" в Орловской и Тульской областях объединяет филиал АО "Квадра" - "Орловская генерация". В состав филиала входят "Алексинская ТЭЦ", "Ефремовская ТЭЦ", "Ливенская ТЭЦ", "Орловская ТЭЦ" и "Тепловые сети". Его доля на рынке тепловой энергии Орла превышает 64%, города Ливны - 61%. В Тульской области теплоисточники филиала обеспечивают 80% рынка тепловой энергии в левобережной части Алексина, 90% - в Ефремове. Общая установленная электрическая мощность филиала - 654,2 МВт, установленная тепловая мощность - 1663 Гкал/ч.