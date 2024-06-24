«ЗЭТО» продлил декларацию КРУ- 6(10)- ZETO

Предприятие «ЗЭТО» продлило декларацию о соответствии требованиям ГОСТ 14693-90 комплектного распределительного устройства КРУ- 6(10)- ZETO.

Благодаря широкой функциональности и гибкой архитектуре шкафов, можно воплотить самые сложные схемные решения, обеспечивая при этом высокий уровень удобства эксплуатации и обслуживания оборудования КРУ, а также высокую степень надежности и безопасности распределительных сетей.

С 2018 года завод поставил более 400 ячеек на 20 энергообъектов. Имеется положительный опыт эксплуатации.

Заказы на оборудование направляйте на электронную почту: contract@zeto.ru или оставляйте запрос ТКП на сайте www.zeto.ru/order_online.