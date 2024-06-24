«ЗЭТО» продлил декларацию КРУ- 6(10)- ZETO
7 часов назад
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Предприятие «ЗЭТО» продлило декларацию о соответствии требованиям ГОСТ 14693-90 комплектного распределительного устройства КРУ- 6(10)- ZETO.
Благодаря широкой функциональности и гибкой архитектуре шкафов, можно воплотить самые сложные схемные решения, обеспечивая при этом высокий уровень удобства эксплуатации и обслуживания оборудования КРУ, а также высокую степень надежности и безопасности распределительных сетей.
С 2018 года завод поставил более 400 ячеек на 20 энергообъектов. Имеется положительный опыт эксплуатации.
Заказы на оборудование направляйте на электронную почту: contract@zeto.ru или оставляйте запрос ТКП на сайте www.zeto.ru/order_online.
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