ФАС подготовила изменения по вопросу консолидации объектов электросетевого хозяйства в ТСО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект постановления правительства РФ, согласно которому в некоторые акты, связанные с консолидацией объектов электросетевого хозяйства в территориальных сетевых организациях (ТСО), будут внесены изменения. Информация об этом была опубликована на Федеральном портале проектов нормативно правовых актов.



Согласно проекту, первое нововведение предусматривает обязательный пересмотр уровня потерь электроэнергии ТСО в случае увеличения на 20% и более величины отпуска электроэнергии в её сети в результате консолидации.



Второе изменение связано с раздельным определением расходов на оплату потерь электроэнергии и экономии указанных расходов в собственных и в консолидированных сетях исходя из нормативных потерь до окончания текущего долгосрочного периода регулирования (если уровень потерь электроэнергии не пересматривается в результате консолидации).



И третий момент: при консолидации в течение периода регулирования электросетевых активов, которые не учтены при установлении индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между ТСО, ТСО-консолидатору запрещается требовать от ТСО-плательщика оплату услуг, оказанных с использованием такого имущества до момента включения их в тарифы.