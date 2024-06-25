Началось строительство участка высоковольтного трансграничного соединения NeuConnect на территории Германии

Siemens Energy и Prysmian объявили о начале работ по прокладке КЛ в рамках строительства участка трансграничного соединения NeuConnect и ПС Wilhelmshaven в федеральной земле Нижняя Саксония.

NeuConnect 500 кВ пропускной способность до 1,4 ГВт в обоих направлениях свяжет энергосистемы британского о. Грейн (графство Кент) и немецкого региона Вильгельмсхафен и станет первым трансграничным соединением между двумя самыми крупными рынками Европы.

Соединение пройдет через британские, нидерландские и немецкие воды. Суммарная протяженность подводной и наземной частей NeuConnect составит около 725 км. Работы по сооружению участка, проходящего по территории Великобритании, начались в 2023 г., по сооружению ПС на о. Грейн – весной текущего года. Ввод соединения в эксплуатацию запланирован в 2028 г. Разработчиком проекта стоимостью € 2,68 млрд, который финансируется частными инвесторами, выступает международный консорциум во главе с французским Meridiam.

Информационно-аналитический ресурс PEi http://www.powerengineeringint.com