В Чеченской республике отремонтируют участок автомобильной дороги Р-217 протяженностью 12 км

В Чеченской республике будет проведен капитальный ремонт автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке км 644+000 - км 656+050, сообщает RosTender.info.

Федеральное казённое учреждение «Управление Федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства принимает заявки на участие в тендере до 11 июля. С победителем заключается контакт на сумму 269 млн рублей из средств федерального бюджета.

Четырехполосная автомобильная дорога с асфальтобетонным видом покрытия относится к II технической категории. Расчетная скорость движения 120 км/ч. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 12 км. Окончание реконструкции автодороги запланировано на 16 ноября 2026 года.