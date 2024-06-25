В ОЭЗ «Дубна» приступили к строительству ЦОД Wildberries

В особой экономической зоне «Дубна» приступили к строительству Центра обработки данных крупнейшего маркетплейса России. Общая площадь здания 15,8 тыс. кв.м, а максимальная мощность ЦОД компании Wildberries составит 8 МВт, сообщает заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«По предварительной оценке, инвестиции в создание и оснащение ЦОД составят 6,5 млрд рублей. Это сложный высокотехнологичный инфраструктурный объект, на котором будут применены самые эффективные инженерные решения. Запуск ЦОД в Дубне также позволит создать новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов. На сегодняшний день уже завершены земляные работы, идет подготовка фундамента здания. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2025 года», – отметила зампред Зиновьева.

Строительство одноэтажного здания на территории ОЭЗ «Дубна» ведется по проекту компании WildTeam. ЦОД будет включать пять IT‑модулей с машинными залами, силовыми электрическими блоками и помещениями для дизель-генераторных установок. В здании, общая площадь которого 15,8 тыс. кв.м, спланированы инженерный технологический модуль со складскими помещениями, а также административно-бытовая часть.