Эн+ инвестирует 2 млрд рублей в модернизацию шагающих экскаваторов

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, приступил к масштабному проекту по модернизации и переносу шагающих экскаваторов для освоения новой производственной площадки Черемховского месторождения.

Всего в рамках программы, которая рассчитана на семь лет, будет обновлено восемь драглайнов, совокупный объем инвестиций в модернизацию уникальных машин составит более 2 млрд рублей.

Первым глубокую реконструкцию пройдет экскаватор ЭШ 15/90 — в течение года на нем будет модернизирована система шагания и управления электроприводом и установлена централизованная система смазки. Заклепочные соединения, фиксирующие корпус и детали машины, заменят на высокопрочные болты. Наряду с этим запланирована покраска экскаватора — площадь окрашивания составит 7,5 тыс. кв. м. Все работы будут проведены на Рудоремонтном заводе, входящем в холдинг.

Генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров отметил:

«Освоение новых участков Черемховского месторождения является крупным инвестиционным проектом, реализация которого обеспечит устойчивую добычу угля на протяжении многих лет, а также позволит улучшить качество поставляемого на внутренний и внешние рынки продукта. Неотъемлемой частью реализации проекта является модернизация основного оборудования, его неординарность в том, что это - драглайны размером с одиннадцатиэтажный дом и весом более полутора тысяч тонн каждый, находящиеся в самом начале производственного процесса добычи угля и предназначенные для уборки грунта над залежами угля».

Первый шагающий экскаватор будет модернизирован до конца 2024 года и сразу приступит к вскрышным работам на новых участках Черемховского месторождения угля.