Новую скоростную дорогу до подъезда к Крымскому мосту построят к концу года
26 июн. 2024, 15:45:04
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Новая скоростная дорога до подъезда к Крымскому мосту со стороны материка будет построена к концу 2024 года, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на пленарной сессии "Пространство будущего: Азово-Черноморский макрорегион" на Международной выставки-форума "Россия".
"Задача до конца сделать новую скоростную дорогу до подъезда к Крымскому мосту. Этим мы тоже занимаемся, к концу года эта дорога будет достроена", - сказал он.
Хуснуллин отметил, что параллельно продолжается работа над съездом трассы "Таврида" непосредственно к побережью.
Индивидуальные дома и дуплексы построят для пострадавших от паводка в Орске
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Строительство нового жилья для пострадавших от масштабного весеннего паводка жителей начинается в городе Орске Оренбургской области, сообщает пресс-служба губернатора региона в среду. "Территория для жилищного строительства выбрана в Северном микрорайоне города. Уже проведено межевание земельных участков под 305 объектов: здесь расположатся индивидуальные жилые дома по 90 кв. метров и до...
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ООО "Производственная компания Технокрит" (Верхняя Пышма) выиграло конкурс на строительство первой очереди технопарка "Космос" в Екатеринбурге, стоимость работ составит 1,77 млрд рублей, говорится на сайте госзакупок. Стартовая цена при этом равнялась 1,87 млрд рублей. В конкурсе также участвовало ООО "ДСК Строймеханизация". Заказчиком выступило ООО Управляющая...
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В Обнинске Калужской области благодаря атомной отрасли открылась сеть современных электрозарядных станций
26 июн. 2024, 13:30:00
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В Амурской компании «Нацпроектстроя» расширили 22 километра БАМа под двухпутное движение
26 июн. 2024, 12:30:15
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4 млрд рублей инвестируют в реконструкцию завода по выпуску стекловолокна в Подмосковье
26 июн. 2024, 11:00:17
Компания «ТЕХНОНИКОЛЬ» приступила к реконструкции завода в г.о. Серпухов, который специализируется на выпуске тепло- и звукоизоляции для строительства и реконструкции зданий, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. «Модернизация предприятия рассчитана на 2 года и завершится во II квартале 2026. Инвестиции компании в проект оц...
Эн+ инвестирует 2 млрд рублей в модернизацию шагающих экскаваторов
26 июн. 2024, 10:30:17
Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, приступил к масштабному проекту по модернизации и переносу шагающих экскаваторов для освоения новой производственной площадки Черемховского месторождения. Всего в рамках программы, которая рассчитана на семь лет, будет обновлено восемь...
Открыто движение по второму пути на перегоне БАМа Хуту – Имбо в Хабаровском крае
26 июн. 2024, 10:15:03
Движение поездов по двухпутной вставке открыто на перегоне ДВЖД Хуту – Имбо (Хабаровский край) после переключения на новую цифровую систему управления. Проект реализован в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов. Хуту – Имбо расположен вдоль хребта Сихотэ-Алинь и реки Тумнин. На одном из самых сложных участков БА...
Индия впервые поставила в Россию алюминий
26 июн. 2024, 09:45:01
Индия весной впервые поставила алюминий в Россию, которая сама является вторым крупнейшим в мире экспортером этого металла, следует из анализа РИА Новости данных индийской таможни. В апреле Индия продала российским компаниям 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия на 16,5 миллиона долларов. Это первая поставка металла в Россию как минимум с начала 2009 года - более ранних данных в открытом до...
На мосту через реку Малая Сарана в Пермском крае завершается установка опор
25 июн. 2024, 17:40:00
К концу июня полностью завершатся работы по возведению опор самого большого искусственного сооружения на 2-ом этапе строительства дороги Дюртюли-Ачит. Речь идет про мост через реку Малая Сарана в Пермском крае. Высота его русловых опор сопоставима с 8-этажным зданием — это более 24 метров, длина моста – 300 метров. Всего на данном этапе возводят 31 ИССО, в том числе 7 мостов. Сооруж...
Строительство путепровода через железную дорогу на трассе Р-208 в Тамбовской области выполнено на 57%
25 июн. 2024, 17:15:00
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Горно-металлургический проект с участием Ростеха в Приэльбрусье даст стране вольфрам, молибден и золото
25 июн. 2024, 16:45:11
Компания «Эльбрусметалл», созданная при участии Госкорпорации Ростех, приступила к геологоразведочным работам на золоторудном месторождении в Кабардино-Балкарии. Таким образом, горно-металлургический проект стал кластерным и включает в себя возможность добычи стратегически важных металлов – вольфрама, молибдена и золота. Теперь, кроме Тырныаузского вольфрамо-мо...
Начались подготовительные работы по проекту строительства второго Северомуйского тоннеля
25 июн. 2024, 15:30:00
Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. «Сейчас у нас в районе Северомуйска и Окусикана разворачиваются строительные городки, завозится техника. Процесс пошел», – проинформировал он. Глава Бурятии напомнил, что в 2021 году был сдан второй Байкальский тоннель протяженностью более 6 км. «Он позволил обеспечить и повышение пропускной способности, и повыше...
Жилой кластер появится на западе Москвы
25 июн. 2024, 15:00:00
В Можайском районе на западе Москвы появится уникальный жилой кластер, который объединит в себе творчество, спорт и креативные индустрии. Об этом рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Кузнецов. Общая п...
Завод по выпуску крупноформатных железобетонных изделий построит новый резидент СПВ в Приморье
25 июн. 2024, 14:30:00
Компания «МдКор» построит в городе Уссурийске Приморского края завод по выпуску крупноформатных железобетонных изделий для строительства промышленных, гражданских и административных сооружений. Производство, которое планируется запустить в 2028 году, станет одним из крупнейших в регионе – его мощность составит 130 000 тонн железобетонных изделий в год. Наличие новейшего росс...
В ОЭЗ «Дубна» приступили к строительству ЦОД Wildberries
25 июн. 2024, 14:00:05
В особой экономической зоне «Дубна» приступили к строительству Центра обработки данных крупнейшего маркетплейса России. Общая площадь здания 15,8 тыс. кв.м, а максимальная мощность ЦОД компании Wildberries составит 8 МВт, сообщает заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. «По предваритель...
В строительство ГОКа на Малмыжском месторождении вложили 245 млрд рублей
25 июн. 2024, 12:15:11
Компания "Амур Минералс" инвестировала в проект по строительству горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении в Хабаровском крае 245 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Батаев. "Малмыжское месторождение меди находится в 300 км от Хабаровска и в 80 км от Комсомольска-на-Амуре. Проектная мощность - 104 млн тонн руды в год. Бюдж...
Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства первой гостиницы города-курорта «Новый Шерегеш»
25 июн. 2024, 12:00:00
Эксперты Учреждения рассмотрели проектно-сметную документацию на строительство первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш». Данный этап включает возведение апарт-отеля №1В в Таштагольском районе Кемеровской области. Концепция первой гостиницы инвестпроекта «Новый Шерегеш» направлена на развитие молодежного туризма и активного семейного отдыха. По...
Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства кампуса мирового уровня в Екатеринбурге
25 июн. 2024, 11:00:01
Эксперты учреждения рассмотрели проектно-сметную документацию на строительство кампуса – центра цифровой трансформации Уральского федерального университета имени первого Президента России Бориса Ельцина в Екатеринбурге. На территории студенческого кампуса возведут три корпуса: Институт экономики и управления (ИЭиУ), Институт радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ), Сп...
СГК вложит в котельные и теплосети Новосибирска еще 748 млн рублей
24 июн. 2024, 17:15:00
17 июня СГК и мэрия Новосибирска заключили концессионное соглашение по муниципальным объектам теплоснабжения. Основной предмет соглашения — строительство восьми современных газовых блочно-модульных котельных. Концедентом в соглашении выступил город Новосибирск в лице департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, а концессионером — ООО «Новос...