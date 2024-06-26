Новую скоростную дорогу до подъезда к Крымскому мосту построят к концу года

Новая скоростная дорога до подъезда к Крымскому мосту со стороны материка будет построена к концу 2024 года, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на пленарной сессии "Пространство будущего: Азово-Черноморский макрорегион" на Международной выставки-форума "Россия".

"Задача до конца сделать новую скоростную дорогу до подъезда к Крымскому мосту. Этим мы тоже занимаемся, к концу года эта дорога будет достроена", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что параллельно продолжается работа над съездом трассы "Таврида" непосредственно к побережью.