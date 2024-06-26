Подмосковные энергетики заменили 350 опор ЛЭП с начала года

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» с начала года заменили 350 опор ЛЭП в Подмосковье. Всего по программе запланирована замена 658 опор.

На сегодняшний день больше всего новых опор ЛЭП установлено в г. о. Егорьевск и Павловском Посаде — специалисты компании заменили 57 (100% от плана) и 49 (47% от плана) конструкций соответственно на воздушных линиях. Так, например, опоры были заменены на ВЛ-0,4 кВ, расположенные на территориях СТН «Ивушка» и на Совхозной улице г. о. Павловский Посад.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.

В Министерстве энергетики Московской области добавили, что замена опор необходима для дальнейшей безопасной эксплуатации воздушных линий электропередачи и повышения качества передачи электроэнергии потребителям. Ветхие конструкции выявлялись в ходе осмотров, проводимым по правилам технической эксплуатации электроустановок. По ним не допустимы наклоны опор, видимые загнивания деревянных конструкций, обгорания и расщепления деревянных деталей, нарушения целостности бандажей, сварных швов, болтовых и заклепочных соединений на металлических опорах, отрывы металлических элементов, коррозии металла, трещин и повреждений железобетонных опор, а также запрещены на них посторонние предметы.

В 2024 году в программу вошел 381 электрообъект. Также запланировано заменить 97 км проводов/кабеля линий электропередачи, реконструировать и построить 74,5 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций, расчистить от древесно-кустарниковой растительности 22,2 га охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. Общий процент выполнения программы надежности на сегодняшний день составляет 69%. Работы выполняются согласно установленным срокам.