Производитель силового кабеля повысил эффективность за счет нацпроекта

Став участником национального проекта "Производительность труда", компания "Промэко" увеличила выпуск соединительного провода и существенно сократила время переналадки оборудования.

Предприятие изготавливает силовые кабели, провода и шнуры для производства электроприборов, осуществляет поставки цветного металлопроката, электротехнической и кабельно-проводниковой продукции на предприятия России и стран СНГ.

Участие в нацпроекте компания начала полгода назад с внедрения бережливых технологий на участке соединительного провода. Эксперты Регионального центра компетенций помогли выявить проблемы с временным хранением рабочего инструмента и готовой продукции, технические сложности при переналадке оборудования. По словам заместителя начальника производства предприятия Максима Дика, если раньше переналадка станка занимала 138 минут, то сейчас - от 90 до 100 минут. Удалось существенно увеличить выработку и устранить потери, сократив время протекания процессов на 11 процентов, а объем незавершенного производства - на 10 процентов.

Обучение инструментам бережливого производства, изменение подходов к методике, анализу процессов стало одним из самых важных итогов участия предприятия в нацпроекте, отметила заместитель генерального директора Валентина Черняк.

Как сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, на сегодняшний день в национальном проекте "Производительность труда" участвуют 142 предприятия региона, до конца 2024 года, в соответствии с квотой, к ним могут добавиться еще пять. По словам министра, в дальнейшем Новосибирская область продолжит реализацию проекта в более расширенном формате: по поручению губернатора предполагается вовлечь в участие новые отрасли, снизить финансовый порог вхождения для компаний, развивать Региональный центр компетенций, чтобы охватить большее количество предприятий.