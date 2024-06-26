В Обнинске Калужской области благодаря атомной отрасли открылась сеть современных электрозарядных станций

26 июн. 2024, 13:30:00
405
Время чтения ≈ 11 минут
Источник:
АО Концерн Росэнергоатом
Авторы и источники / Правообладателям

Парк построенных атомщиками в России электрозаправочных станций для электромобилей расширился до 93-х.

26 июня 2024 года в первом российском наукограде – Обнинске Калужской области состоялось торжественное открытие сети электрозарядных станций ООО «АтомЭнерго» (дочернее общество АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»). Оно прошло в рамках мероприятий, приуроченных к ключевому событию в истории становления мирного атома – 70-летию пуска первой в мире АЭС.

Совместно с администрацией г. Обнинска было выбрано несколько мест размещения для 4-х новых электрозаправок, наиболее удобных автомобилистам.

«Быстрые» зарядные станции мощностью 150 кВт расположены на проспекте Маркса, 45 возле ТРК «Триумф Плаза», у дома 131 по проспекту Ленина в районе «Кванториума», на улице Комарова, 6. Также зарядная станция мощностью 60 кВт размещена на площади Преображения, 1.

«Первые тестовые дни работы электрозаправочных станций уже показали высокий интерес жителей города к использованию зарядной инфраструктуры - почти 70 зарядных сессий за два дня. Это выше, чем уровень потребления на некоторых заправочных станциях Москвы. На наших ЭЗС использовано оборудование одного из крупнейших производителей ЭЗС в контуре «Росатома» - «Парус Электро» (входит в АО «РАСУ»), что гарантирует надёжную работу станций. Для того, чтобы на них зарядиться, необходимо установить мобильное приложение «АтомЭнерго»», - рассказал генеральный директор компании Валерий Маркелов.

Все ЭЗС ООО «АтомЭнерго» будут обеспечены зелёной, низкоуглеродной энергией АЭС. Благодаря механизму обращения сертификатов происхождения низкоуглеродной электроэнергии, снижается углеродный след всего объема электроэнергии, отпускаемой через электрозарядные станции ООО «АтомЭнерго».

Напомним, что в настоящее время «Росэнергоатом» в лице АО «АтомЭнерго» реализует масштабную программу по сооружению сети электрозаправочных станций. Сейчас она включает в себя уже 93 (с учетом новых Обнинских) так называемых «быстрых»* ЭЗС, которые расположены в том числе на территории Москвы и Московской области, а также в Калининградской и Ленинградской областях.

В 2024 году планируется развитие сети ЭЗС в 12-ти регионах страны, а к 2030-2035 гг. - создать сеть из более чем 18 тысяч ЭЗС и занять не менее 25% рынка электрозарядной инфраструктуры на территории РФ.

Благодаря реализации современных проектов укрепляется технологический суверенитет страны. Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом» принимает активное участие в повышении доступности электрозарядной инфраструктуры как в городах присутствия Росатома, так и в стране в целом, обеспечивая существенный вклад в популяризацию электротранспорта и улучшение экологической ситуации.

АО «Концерн Росэнергоатом» - крупнейшая генерирующая компания страны и лидер в производстве «зелёной» электроэнергии. Он является отраслевым интегратором нового направления бизнеса «Роуминговый оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта». В состав «Росэнергоатома» на правах филиалов входят 11 действующих АЭС в составе 37 энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 28,5 ГВт. Доля атомной генерации на сегодняшний день - около 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Реализацию нового направления бизнеса по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта компания осуществляет с 2022 года.

ООО «АтомЭнерго» - дочерняя компания АО «Концерн Росэнергоатом», владеющая и управляющая создаваемой сетью ЭЗС. В её задачи входит взаимодействие с партнерами, строительство и эксплуатация электрозарядных станций (покупка электроэнергии, обслуживание клиентов, учет), создание и развитие цифровой платформы управления ЭЗС, клиентский сервисов, продажа сопутствующих товаров и услуг. ООО «АтомЭнерго» располагает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями Госкорпорации «Росатом», включая генерацию низкоуглеродной электроэнергии, IT-платформу управления ЭЗС, производство ЭЗС и компонентов, R&D центр. Данные компетенции обеспечивают полный цикл для создания и эксплуатации электрозарядной инфраструктуры.

«Быстрые» зарядные станции используют более высокую мощность для быстрой зарядки аккумулятора. Мощность такой зарядной станции составляет 60-200 кВт и выше. Зарядка автомобиля от неё осуществляется постоянным током и может занять около 30 минут. «Медленные» станции переменного тока мощностью от 22 кВт заряжают автомобиль в течение 4-8 часов.

Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зелёной» экономике. Снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов - все это приоритетные задачи российской атомной отрасли в области охраны окружающей среды. Атомщики уделяют большое внимание модернизации оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляется сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться
Индивидуальные дома и дуплексы построят для пострадавших от паводка в Орске
26 июн. 2024, 16:30:04
Строительство нового жилья для пострадавших от масштабного весеннего паводка жителей начинается в городе Орске Оренбургской области, сообщает пресс-служба губернатора региона в среду. "Территория для жилищного строительства выбрана в Северном микрорайоне города. Уже проведено межевание земельных участков под 305 объектов: здесь расположатся индивидуальные жилые дома по 90 кв. метров и до...
«Технокрит» до 2026г построит I очередь технопарка «Космос» в Екатеринбурге за 1,8 млрд руб
26 июн. 2024, 16:00:04
ООО "Производственная компания Технокрит" (Верхняя Пышма) выиграло конкурс на строительство первой очереди технопарка "Космос" в Екатеринбурге, стоимость работ составит 1,77 млрд рублей, говорится на сайте госзакупок. Стартовая цена при этом равнялась 1,87 млрд рублей. В конкурсе также участвовало ООО "ДСК Строймеханизация". Заказчиком выступило ООО Управляющая...
Новую скоростную дорогу до подъезда к Крымскому мосту построят к концу года
26 июн. 2024, 15:45:04
Новая скоростная дорога до подъезда к Крымскому мосту со стороны материка будет построена к концу 2024 года, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на пленарной сессии "Пространство будущего: Азово-Черноморский макрорегион" на Международной выставки-форума "Россия". "Задача до конца сделать новую скоростную дорогу до подъезда к К...
«Один для всех»: мост через реку Витим построят в Иркутской области
26 июн. 2024, 15:00:04
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство мостового перехода через реку Витим на автомобильной дороге Таксимо – Бодайбо в Иркутской области. По итогам экспертизы выдано положительное заключение. «Этот мост крайне важен для жителей – переправа через реку есть только летом, с помощью парома, и зимой – по льду. Получается, что вес...
В Амурской компании «Нацпроектстроя» расширили 22 километра БАМа под двухпутное движение
26 июн. 2024, 12:30:15
На севере Амурской области компании дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя переустроили разъезд Медвежий в двухпутную вставку на перегоне Имангракан – Тас-Юрях. Протяженность расширенного участка БАМа составила 22,5 километра, накануне здесь открылось двухпутное движение поездов. Участок оборудовали цифровой российской автоматикой. Движением здесь будет управлять микропроц...
4 млрд рублей инвестируют в реконструкцию завода по выпуску стекловолокна в Подмосковье
26 июн. 2024, 11:00:17
Компания «ТЕХНОНИКОЛЬ» приступила к реконструкции завода в г.о. Серпухов, который специализируется на выпуске тепло- и звукоизоляции для строительства и реконструкции зданий, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. «Модернизация предприятия рассчитана на 2 года и завершится во II квартале 2026. Инвестиции компании в проект оц...
Эн+ инвестирует 2 млрд рублей в модернизацию шагающих экскаваторов
26 июн. 2024, 10:30:17
Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, приступил к масштабному проекту по модернизации и переносу шагающих экскаваторов для освоения новой производственной площадки Черемховского месторождения. Всего в рамках программы, которая рассчитана на семь лет, будет обновлено восемь...
Открыто движение по второму пути на перегоне БАМа Хуту – Имбо в Хабаровском крае
26 июн. 2024, 10:15:03
Движение поездов по двухпутной вставке открыто на перегоне ДВЖД Хуту – Имбо (Хабаровский край) после переключения на новую цифровую систему управления. Проект реализован в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов. Хуту – Имбо расположен вдоль хребта Сихотэ-Алинь и реки Тумнин. На одном из самых сложных участков БА...
Индия впервые поставила в Россию алюминий
26 июн. 2024, 09:45:01
Индия весной впервые поставила алюминий в Россию, которая сама является вторым крупнейшим в мире экспортером этого металла, следует из анализа РИА Новости данных индийской таможни. В апреле Индия продала российским компаниям 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия на 16,5 миллиона долларов. Это первая поставка металла в Россию как минимум с начала 2009 года - более ранних данных в открытом до...
На мосту через реку Малая Сарана в Пермском крае завершается установка опор
25 июн. 2024, 17:40:00
К концу июня полностью завершатся работы по возведению опор самого большого искусственного сооружения на 2-ом этапе строительства дороги Дюртюли-Ачит. Речь идет про мост через реку Малая Сарана в Пермском крае. Высота его русловых опор сопоставима с 8-этажным зданием — это более 24 метров, длина моста – 300 метров. Всего на данном этапе возводят 31 ИССО, в том числе 7 мостов. Сооруж...
Строительство путепровода через железную дорогу на трассе Р-208 в Тамбовской области выполнено на 57%
25 июн. 2024, 17:15:00
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва ‒ Волгоград продолжает возведение искусственного сооружения через железную дорогу на 18-м км федеральной трассы Р-208 Тамбов ‒ Пенза. Она соединяет два региональных центра и является единственной дорогой, связывающей Тамбов с городом-спутником Рассказово и поселком Новая Ляда, где в совокупности проживает более 50 тысяч человек. В насто...
Горно-металлургический проект с участием Ростеха в Приэльбрусье даст стране вольфрам, молибден и золото
25 июн. 2024, 16:45:11
Компания «Эльбрусметалл», созданная при участии Госкорпорации Ростех, приступила к геологоразведочным работам на золоторудном месторождении в Кабардино-Балкарии. Таким образом, горно-металлургический проект стал кластерным и включает в себя возможность добычи стратегически важных металлов – вольфрама, молибдена и золота.  Теперь, кроме Тырныаузского вольфрамо-мо...
Начались подготовительные работы по проекту строительства второго Северомуйского тоннеля
25 июн. 2024, 15:30:00
Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. «Сейчас у нас в районе Северомуйска и Окусикана разворачиваются строительные городки, завозится техника. Процесс пошел», – проинформировал он. Глава Бурятии напомнил, что в 2021 году был сдан второй Байкальский тоннель протяженностью более 6 км. «Он позволил обеспечить и повышение пропускной способности, и повыше...
Жилой кластер появится на западе Москвы
25 июн. 2024, 15:00:00
В Можайском районе на западе Москвы появится уникальный жилой кластер, который объединит в себе творчество, спорт и креативные индустрии. Об этом рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Кузнецов. Общая п...
Завод по выпуску крупноформатных железобетонных изделий построит новый резидент СПВ в Приморье
25 июн. 2024, 14:30:00
Компания «МдКор» построит в городе Уссурийске Приморского края завод по выпуску крупноформатных железобетонных изделий для строительства промышленных, гражданских и административных сооружений. Производство, которое планируется запустить в 2028 году, станет одним из крупнейших в регионе – его мощность составит 130 000 тонн железобетонных изделий в год. Наличие новейшего росс...
В ОЭЗ «Дубна» приступили к строительству ЦОД Wildberries
25 июн. 2024, 14:00:05
В особой экономической зоне «Дубна» приступили к строительству Центра обработки данных крупнейшего маркетплейса России. Общая площадь здания 15,8 тыс. кв.м, а максимальная мощность ЦОД компании Wildberries составит 8 МВт, сообщает заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. «По предваритель...
В строительство ГОКа на Малмыжском месторождении вложили 245 млрд рублей
25 июн. 2024, 12:15:11
Компания "Амур Минералс" инвестировала в проект по строительству горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении в Хабаровском крае 245 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Батаев. "Малмыжское месторождение меди находится в 300 км от Хабаровска и в 80 км от Комсомольска-на-Амуре. Проектная мощность - 104 млн тонн руды в год. Бюдж...
Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства первой гостиницы города-курорта «Новый Шерегеш»
25 июн. 2024, 12:00:00
Эксперты Учреждения рассмотрели проектно-сметную документацию на строительство первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш». Данный этап включает возведение апарт-отеля №1В в Таштагольском районе Кемеровской области. Концепция первой гостиницы инвестпроекта «Новый Шерегеш» направлена на развитие молодежного туризма и активного семейного отдыха. По...
Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства кампуса мирового уровня в Екатеринбурге
25 июн. 2024, 11:00:01
Эксперты учреждения рассмотрели проектно-сметную документацию на строительство кампуса – центра цифровой трансформации Уральского федерального университета имени первого Президента России Бориса Ельцина в Екатеринбурге. На территории студенческого кампуса возведут три корпуса: Институт экономики и управления (ИЭиУ), Институт радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ), Сп...
СГК вложит в котельные и теплосети Новосибирска еще 748 млн рублей
24 июн. 2024, 17:15:00
17 июня СГК и мэрия Новосибирска заключили концессионное соглашение по муниципальным объектам теплоснабжения. Основной предмет соглашения — строительство восьми современных газовых блочно-модульных котельных. Концедентом в соглашении выступил город Новосибирск в лице департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, а концессионером — ООО «Новос...