В Обнинске Калужской области благодаря атомной отрасли открылась сеть современных электрозарядных станций

Парк построенных атомщиками в России электрозаправочных станций для электромобилей расширился до 93-х.

26 июня 2024 года в первом российском наукограде – Обнинске Калужской области состоялось торжественное открытие сети электрозарядных станций ООО «АтомЭнерго» (дочернее общество АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»). Оно прошло в рамках мероприятий, приуроченных к ключевому событию в истории становления мирного атома – 70-летию пуска первой в мире АЭС.

Совместно с администрацией г. Обнинска было выбрано несколько мест размещения для 4-х новых электрозаправок, наиболее удобных автомобилистам.

«Быстрые» зарядные станции мощностью 150 кВт расположены на проспекте Маркса, 45 возле ТРК «Триумф Плаза», у дома 131 по проспекту Ленина в районе «Кванториума», на улице Комарова, 6. Также зарядная станция мощностью 60 кВт размещена на площади Преображения, 1.

«Первые тестовые дни работы электрозаправочных станций уже показали высокий интерес жителей города к использованию зарядной инфраструктуры - почти 70 зарядных сессий за два дня. Это выше, чем уровень потребления на некоторых заправочных станциях Москвы. На наших ЭЗС использовано оборудование одного из крупнейших производителей ЭЗС в контуре «Росатома» - «Парус Электро» (входит в АО «РАСУ»), что гарантирует надёжную работу станций. Для того, чтобы на них зарядиться, необходимо установить мобильное приложение «АтомЭнерго»», - рассказал генеральный директор компании Валерий Маркелов.

Все ЭЗС ООО «АтомЭнерго» будут обеспечены зелёной, низкоуглеродной энергией АЭС. Благодаря механизму обращения сертификатов происхождения низкоуглеродной электроэнергии, снижается углеродный след всего объема электроэнергии, отпускаемой через электрозарядные станции ООО «АтомЭнерго».

Напомним, что в настоящее время «Росэнергоатом» в лице АО «АтомЭнерго» реализует масштабную программу по сооружению сети электрозаправочных станций. Сейчас она включает в себя уже 93 (с учетом новых Обнинских) так называемых «быстрых»* ЭЗС, которые расположены в том числе на территории Москвы и Московской области, а также в Калининградской и Ленинградской областях.

В 2024 году планируется развитие сети ЭЗС в 12-ти регионах страны, а к 2030-2035 гг. - создать сеть из более чем 18 тысяч ЭЗС и занять не менее 25% рынка электрозарядной инфраструктуры на территории РФ.

Благодаря реализации современных проектов укрепляется технологический суверенитет страны. Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом» принимает активное участие в повышении доступности электрозарядной инфраструктуры как в городах присутствия Росатома, так и в стране в целом, обеспечивая существенный вклад в популяризацию электротранспорта и улучшение экологической ситуации.

АО «Концерн Росэнергоатом» - крупнейшая генерирующая компания страны и лидер в производстве «зелёной» электроэнергии. Он является отраслевым интегратором нового направления бизнеса «Роуминговый оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта». В состав «Росэнергоатома» на правах филиалов входят 11 действующих АЭС в составе 37 энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 28,5 ГВт. Доля атомной генерации на сегодняшний день - около 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Реализацию нового направления бизнеса по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта компания осуществляет с 2022 года.

ООО «АтомЭнерго» - дочерняя компания АО «Концерн Росэнергоатом», владеющая и управляющая создаваемой сетью ЭЗС. В её задачи входит взаимодействие с партнерами, строительство и эксплуатация электрозарядных станций (покупка электроэнергии, обслуживание клиентов, учет), создание и развитие цифровой платформы управления ЭЗС, клиентский сервисов, продажа сопутствующих товаров и услуг. ООО «АтомЭнерго» располагает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями Госкорпорации «Росатом», включая генерацию низкоуглеродной электроэнергии, IT-платформу управления ЭЗС, производство ЭЗС и компонентов, R&D центр. Данные компетенции обеспечивают полный цикл для создания и эксплуатации электрозарядной инфраструктуры.

«Быстрые» зарядные станции используют более высокую мощность для быстрой зарядки аккумулятора. Мощность такой зарядной станции составляет 60-200 кВт и выше. Зарядка автомобиля от неё осуществляется постоянным током и может занять около 30 минут. «Медленные» станции переменного тока мощностью от 22 кВт заряжают автомобиль в течение 4-8 часов.

Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зелёной» экономике. Снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов - все это приоритетные задачи российской атомной отрасли в области охраны окружающей среды. Атомщики уделяют большое внимание модернизации оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляется сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды.