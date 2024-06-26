В «Россети Центр» обсудили программу развития цифровой радиосвязи

В Москве в центральном офисе «Россети Центр» прошло совещание по вопросам реализации программы цифровой радиосвязи. Генеральный директор Общества Игорь Маковский обсудил концепцию проекта с учетом применения отечественных решений и дальнейшие перспективы сотрудничества.

Программа по развитию цифровой радиосвязи проводится в компании на протяжении 4 лет, «Россети Центр» является первой организацией в России, построившей самую большую частную радиосеть. Филиалы Общества в Белгородской, Воронежской, Костромской, Калужской и Владимирской областях полностью выполнили программу - 100% территории покрыто сетью цифровой радиосвязи. По итогам 2024 года ожидаемая зона охвата связью до 80% будет достигнута еще в двух филиалах – «Нижновэнерго» и «Тверьэнерго».

Инновационные решения помогут обеспечить надёжную ведомственную коммуникацию между оперативно-производственным персоналом, достичь независимости от состояния и покрытия мобильной связи и снизить время ликвидации технологических нарушений в электросетевом комплексе.