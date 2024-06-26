Индивидуальные дома и дуплексы построят для пострадавших от паводка в Орске

Строительство нового жилья для пострадавших от масштабного весеннего паводка жителей начинается в городе Орске Оренбургской области, сообщает пресс-служба губернатора региона в среду.

"Территория для жилищного строительства выбрана в Северном микрорайоне города. Уже проведено межевание земельных участков под 305 объектов: здесь расположатся индивидуальные жилые дома по 90 кв. метров и дома блокированной застройки (дуплексы) с секциями 42, 54 и 72 кв. метра", - говорится в сообщении.

В среду площадку под строительство осмотрели глава МЧС Александр Куренков и губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Орчане, получившие сертификаты в связи с утратой жилья, до конца 2024 года смогут приобрести новые дома на пересечении улиц Ялтинской и Маршала Жукова. Подготовлено четыре варианта планировки индивидуальных жилых домов в зависимости от количества членов семьи.

"Приобрести дома можно будет на средства сертификатов. Дома застройщик сдаст в предчистовой отделке со всеми коммуникациями. Достигнуты договоренности с ресурсоснабжающими и сетевыми организациями о подведении сетей газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения к границам участков", - отмечается в сообщении.

Также планируется строительство многоквартирных домов высотой до 9 этажей. Первые многоэтажки будут введены в эксплуатацию в декабре 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора.

Глава МЧС отметил необходимость своевременно информировать граждан о принятых решениях по поводу нового жилья.

"И в первую очередь это касается уже не раз упомянутых планов восстановления жилья, которые должны размещаться в открытом доступе на официальном портале", - приводит слова Куренкова пресс-служба МЧС РФ.

По данным пресс-службы министерства, людям дана возможность выбрать: заселяться в готовое жилье, возведенное при поддержке правительства, строиться самим или восстанавливать утраченное. Первые новые дома будут сданы к концу октября.

Оренбургская область этой весной столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия паводком. Самая непростая ситуация сложилась в Орске и Оренбурге.