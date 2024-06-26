«Росатом» и Объединенный институт ядерных исследований подписали соглашение о сотрудничестве

26 июн. 2024, 17:00:30
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Источник:
atommedia.online
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ОИЯИ стал официальным участником Консорциума на базе реактора IV поколения МБИР.

26 июня 2024 года на полях II Международного молодежного ядерного форума «Обнинск NEW» генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Григорий Трубников подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработки, создания перспективных и модернизации существующих технологий атомного энергопромышленного комплекса, проведении научных исследований, а также создании и эксплуатации современной экспериментально-стендовой базы и исследовательской инфраструктуры.

Среди ключевых направлений сотрудничества в соглашении обозначены фундаментальные исследования в области синтеза сверхтяжелых элементов, изучение нейтрино и астрофизика на базе российских ядерных объектов, а также нейтринного телескопа Baikal-GVD, разработка и совершенствование технологий создания и эксплуатации радиационно стойкого оборудования и систем, создание и развитие перспективных технологий и техники для атомной энергетики, а также ядерная медицина и лучевая терапия. Стороны также будут взаимодействовать в реализации международного мегасайенс-проекта NICA на базе Объединенного института, обеспечении эксплуатации исследовательского реактора ОИЯИ — ИБР-2.

В качестве первого шага реализации договоренностей, закрепленных соглашением, Григорий Трубников подписал Договор о присоединении ОИЯИ к международному консорциуму на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР). Это сделало ОИЯИ официальным участником консорциума и предоставило институту доступ к исследовательским мощностям реактора IV поколения, сооружаемого «Росатомом» в Димитровграде (Ульяновская область).

ОИЯИ сможет не только применить свой опыт международного сотрудничества, но и участвовать в определении перечня экспериментальных исследований, разработке многосторонних исследовательских программ, направленных на использование возможностей реактора, а также вносить свой вклад в формирование научной и организационной деятельности консорциума МЦИ МБИР.

«Мы благодарны ОИЯИ за многолетнее партнерство и всестороннюю поддержку проектов „Росатома“. Присоединение института к консорциуму МБИР — это, прежде всего, подтверждение высокого научного статуса проекта и его технологических возможностей. ОИЯИ развивает широкое международное научно-техническое сотрудничество, в котором участвуют 16 государств. Также институт поддерживает связи с более чем тысячей научных центров и университетов в 74 странах мира. Уверен, что мы в сотрудничестве с ОИЯИ сможем значительно расширить исследовательскую базу применения экспериментальных возможностей МБИР и усилить международный центр исследований, создаваемый на его основе. Эта глобальная международная площадка не только объединит мировое научное сообщество, но и позволит России обеспечить лидерство в развитии инновационных реакторных технологий», — отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«История создания нашей международной научной организации и ее дальнейшее развитие, в том числе создание исследовательских установок, неразрывно связаны с участием предприятий атомной отрасли. Рассчитываем на помощь „Росатома“ в обновлении нашей базовой ядерной установки — реактора ИБР-2М, а также в формировании инфраструктуры для исследования свойств сверхтяжелых элементов, включая синтез 119-го и 120-го элементов, в реализации проекта ускорительного комплекса NICA, проекта по разработке и изготовлению циклотронного комплекса на базе сверхпроводящего циклотрона MSC-230 для протонной лучевой терапии и в создании нового импульсного источника нейтронов в Объединенном институте. Сейчас „Росатом“, в свою очередь, создает уникальную исследовательскую установку МБИР как международный открытый проект. Объединенный институт, подписывая cоглашение о вступлении в консорциум МБИР, готов делиться своим опытом развития международного сотрудничества в области нейтронных исследований и заинтересован в использовании выведенных пучков нейтронов реактора МБИР для научных исследований. В настоящее время ученые Физико-энергетического института и ОИЯИ обсуждают возможные проекты экспериментальных установок на горизонтальных экспериментальных каналах МБИР. Представители ОИЯИ участвуют в работе консультативных органов консорциума — Консультативном совете МЦИ МБИР и двух комитетов при Консультативном совете», — рассказал директор Объединенного института ядерных исследований академик РАН Григорий Трубников.

Госкорпорация «Росатом» возводит уникальную исследовательскую установку — многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах (МБИР) — в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации». На базе ректора МБИР формируется Международный центр исследований (МЦИ) МБИР. В состав научной группы войдут российские и иностранные ученые и исследователи. Деятельность центра будет осуществлять консорциум «Международный центр исследований на базе реактора МБИР».

Присоединение новых участников к проекту МБИР происходит путем подписания соглашения о консорциуме. Оно является юридическим оформлением отношений сторон и фиксирует права и обязанности участников на пользование реакторным ресурсом МБИР после ввода его в эксплуатацию. Российские и зарубежные партнеры получают возможность проводить эксперименты, необходимые для национальных программ развития атомной энергии в мирных целях, без необходимости непосредственного владения реакторной установкой и соответствующих обязательств по обеспечению ее безопасной работы, а также контролю и учету ядерных материалов. Такой подход дает возможность гибкого использования реакторного ресурса, отвечающего потребностям участников научного сообщества. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными партнерами стран СНГ и представителями китайской организации CGN.

Объединенный институт ядерных исследований (Дубна, Московская область) — международная межправительственная научная организация. В состав входят 16 стран-участниц. Девиз ОИЯИ — «Наука сближает народы». Здесь проводятся фундаментальные теоретические и экспериментальные исследования в области физики частиц, ядерной физики, физики конденсированных сред, физики высоких энергий. В ОИЯИ разрабатываются и применяются новейшие технологии, большое внимание уделяется университетскому образованию. Объединенный институт располагает широким спектром экспериментальных установок. В Институте реализуется проект класса мегасайенс — создание сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов NICA. ОИЯИ играет ведущую роль в реализации мегасайенс-проекта по созданию глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD. Учеными ОИЯИ было открыто 10 новых химических элементов таблицы Менделеева.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет «Росатому» и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

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