«Росатом» и Объединенный институт ядерных исследований подписали соглашение о сотрудничестве

ОИЯИ стал официальным участником Консорциума на базе реактора IV поколения МБИР.

26 июня 2024 года на полях II Международного молодежного ядерного форума «Обнинск NEW» генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Григорий Трубников подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработки, создания перспективных и модернизации существующих технологий атомного энергопромышленного комплекса, проведении научных исследований, а также создании и эксплуатации современной экспериментально-стендовой базы и исследовательской инфраструктуры.

Среди ключевых направлений сотрудничества в соглашении обозначены фундаментальные исследования в области синтеза сверхтяжелых элементов, изучение нейтрино и астрофизика на базе российских ядерных объектов, а также нейтринного телескопа Baikal-GVD, разработка и совершенствование технологий создания и эксплуатации радиационно стойкого оборудования и систем, создание и развитие перспективных технологий и техники для атомной энергетики, а также ядерная медицина и лучевая терапия. Стороны также будут взаимодействовать в реализации международного мегасайенс-проекта NICA на базе Объединенного института, обеспечении эксплуатации исследовательского реактора ОИЯИ — ИБР-2.

В качестве первого шага реализации договоренностей, закрепленных соглашением, Григорий Трубников подписал Договор о присоединении ОИЯИ к международному консорциуму на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР). Это сделало ОИЯИ официальным участником консорциума и предоставило институту доступ к исследовательским мощностям реактора IV поколения, сооружаемого «Росатомом» в Димитровграде (Ульяновская область).

ОИЯИ сможет не только применить свой опыт международного сотрудничества, но и участвовать в определении перечня экспериментальных исследований, разработке многосторонних исследовательских программ, направленных на использование возможностей реактора, а также вносить свой вклад в формирование научной и организационной деятельности консорциума МЦИ МБИР.

«Мы благодарны ОИЯИ за многолетнее партнерство и всестороннюю поддержку проектов „Росатома“. Присоединение института к консорциуму МБИР — это, прежде всего, подтверждение высокого научного статуса проекта и его технологических возможностей. ОИЯИ развивает широкое международное научно-техническое сотрудничество, в котором участвуют 16 государств. Также институт поддерживает связи с более чем тысячей научных центров и университетов в 74 странах мира. Уверен, что мы в сотрудничестве с ОИЯИ сможем значительно расширить исследовательскую базу применения экспериментальных возможностей МБИР и усилить международный центр исследований, создаваемый на его основе. Эта глобальная международная площадка не только объединит мировое научное сообщество, но и позволит России обеспечить лидерство в развитии инновационных реакторных технологий», — отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«История создания нашей международной научной организации и ее дальнейшее развитие, в том числе создание исследовательских установок, неразрывно связаны с участием предприятий атомной отрасли. Рассчитываем на помощь „Росатома“ в обновлении нашей базовой ядерной установки — реактора ИБР-2М, а также в формировании инфраструктуры для исследования свойств сверхтяжелых элементов, включая синтез 119-го и 120-го элементов, в реализации проекта ускорительного комплекса NICA, проекта по разработке и изготовлению циклотронного комплекса на базе сверхпроводящего циклотрона MSC-230 для протонной лучевой терапии и в создании нового импульсного источника нейтронов в Объединенном институте. Сейчас „Росатом“, в свою очередь, создает уникальную исследовательскую установку МБИР как международный открытый проект. Объединенный институт, подписывая cоглашение о вступлении в консорциум МБИР, готов делиться своим опытом развития международного сотрудничества в области нейтронных исследований и заинтересован в использовании выведенных пучков нейтронов реактора МБИР для научных исследований. В настоящее время ученые Физико-энергетического института и ОИЯИ обсуждают возможные проекты экспериментальных установок на горизонтальных экспериментальных каналах МБИР. Представители ОИЯИ участвуют в работе консультативных органов консорциума — Консультативном совете МЦИ МБИР и двух комитетов при Консультативном совете», — рассказал директор Объединенного института ядерных исследований академик РАН Григорий Трубников.

Госкорпорация «Росатом» возводит уникальную исследовательскую установку — многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах (МБИР) — в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации». На базе ректора МБИР формируется Международный центр исследований (МЦИ) МБИР. В состав научной группы войдут российские и иностранные ученые и исследователи. Деятельность центра будет осуществлять консорциум «Международный центр исследований на базе реактора МБИР».

Присоединение новых участников к проекту МБИР происходит путем подписания соглашения о консорциуме. Оно является юридическим оформлением отношений сторон и фиксирует права и обязанности участников на пользование реакторным ресурсом МБИР после ввода его в эксплуатацию. Российские и зарубежные партнеры получают возможность проводить эксперименты, необходимые для национальных программ развития атомной энергии в мирных целях, без необходимости непосредственного владения реакторной установкой и соответствующих обязательств по обеспечению ее безопасной работы, а также контролю и учету ядерных материалов. Такой подход дает возможность гибкого использования реакторного ресурса, отвечающего потребностям участников научного сообщества. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными партнерами стран СНГ и представителями китайской организации CGN.

Объединенный институт ядерных исследований (Дубна, Московская область) — международная межправительственная научная организация. В состав входят 16 стран-участниц. Девиз ОИЯИ — «Наука сближает народы». Здесь проводятся фундаментальные теоретические и экспериментальные исследования в области физики частиц, ядерной физики, физики конденсированных сред, физики высоких энергий. В ОИЯИ разрабатываются и применяются новейшие технологии, большое внимание уделяется университетскому образованию. Объединенный институт располагает широким спектром экспериментальных установок. В Институте реализуется проект класса мегасайенс — создание сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов NICA. ОИЯИ играет ведущую роль в реализации мегасайенс-проекта по созданию глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD. Учеными ОИЯИ было открыто 10 новых химических элементов таблицы Менделеева.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет «Росатому» и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.