В Амурской компании «Нацпроектстроя» расширили 22 километра БАМа под двухпутное движение

32 минуты назад
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ГК 1520
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На севере Амурской области компании дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя переустроили разъезд Медвежий в двухпутную вставку на перегоне Имангракан – Тас-Юрях. Протяженность расширенного участка БАМа составила 22,5 километра, накануне здесь открылось двухпутное движение поездов.

Участок оборудовали цифровой российской автоматикой. Движением здесь будет управлять микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя.

Земляное полотно под второй путь на перегоне отсыпали еще в начале 80-х годов, при строительстве Байкало-Амурской магистрали. Сейчас механизаторы «Бамстроймеханизации» (входит в Нацпроектстрой) восстановили насыпь до проектных отметок и учли слабые места дороги: просадки и пучины, возникающие из-за оттаивания вечной мерзлоты. 

Для стабилизации железнодорожной насыпи строители укрепили откосы охлаждающей наброской из крупного камня. Камень не пропускает солнечные лучи и поддерживает отрицательные температуры в основании дороги даже в жару. Чтобы выполнить эти работы на перегон завезли 316 тысяч кубометров скального грунта. 

Трасса БАМа на перегоне пересекает левые притоки реки Олекмы – Тас-Юрях, Имангракан, Имангра. Летом непредсказуемые горные реки могут значительно подниматься и менять свое русло на 50-100 метров. Строители учли эти особенности, подходы к мостам укрепили габионными конструкциями.

Всего на перегоне возвели 8 мостов, самый протяженный – через реку Имангра, его длина составляет 270 метров.

Также на перегоне модернизировали оборудование энергоснабжения. Под высоковольтные линии здесь смонтировали более 200 металлических опор.

Модернизация линии Хани – Тында, где расположен перегон, позволит увеличить ее пропускную способность с 30 до 44 пар поездов в сутки. Работы – часть второго этапа программы развития Восточного полигона.

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