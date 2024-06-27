Группа компаний, объединяющая бывшие активы Legrand в России и Беларуси, запускает новый бренд

час назад
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Время чтения ≈ 8 минут
Источник:
Daccord
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Производитель электрооборудования ООО «ЛЕГРАН», ранее входивший в международную Группу Legrand, представил свой новый бренд: теперь продукция компании будет выпускаться под торговой маркой Daccord® (Дакко́р). Компания обнародовала новый логотип, слоган и бренд-платформу.

«Название бренда отсылает к нашим французским корням, приверженности традициям и высоким стандартам качества, а также транслирует близкий компании смысл — во французском языке это слово означает согласие. Согласие в отношениях с партнёрами, конечными потребителями, нашей командой. Новое название направлено на укрепление нашего присутствия на рынке и повышение узнаваемости. Продукция компании воплощает собой слоган нового бренда: “Удобно работать. Комфортно жить”», рассказал Максим Левин, генеральный директор ООО «ЛЕГРАН» (ныне бренд Daccord®), АО «Контактор», ООО «ЭБС».

В визуальном оформлении сохранилась преемственность в выборе корпоративных цветов, а графический элемент логотипа напоминает электроустановочное изделие, — выключатель или розетку — которыми известна компания.

Обновление бренда стало закономерным шагом после ухода французской материнской компании, специализирующейся на электротехнических решениях и электрооборудовании, с российского рынка и продажи её активов в России (производственные площадки АО «Контактор», ООО «ЭБС», филиал ООО «Легран Волга», филиал ООО «Легран “Ульяновский”») российской компании. Производства продолжают свою работу и сохраняют мировой уровень экспертизы, стандартов качества продукции и принципы работы, которые все эти годы выделяли Группу Legrand на рынке и высоко оцениваются партнерами и потребителями.

«Мы ставим перед собой амбициозные цели и смело смотрим в будущее. Изучив потребности рынка, мы пересмотрели предложение: развиваем зарекомендовавшие себя продуктовые линейки и запускаем новые, они появятся уже в этом году. Наша задача — осуществить бесшовный переход от Legrand® к Daccord®, обеспечить потребителя полным ассортиментом высококачественного электрооборудования. В процессе сделки и после ухода Группы Legrand из России производство не останавливалось ни на день, компания сохранила пул ключевых партнеров. Мы планируем развивать свои предприятия, углублять локализацию, выстраивать дополнительные локальные цепочки поставок», — прокомментировал Максим Левин.

Компания разработала концепцию расширения ассортимента товаров, которую будет реализовывать в течение следующих трех лет. Обновленные линейки появятся в продаже уже в этом году. Помимо этого, у компании сформировался склад готовой продукции под прежним брендом: как импортированной, так и произведенной в России — которую она планирует реализовать в этому году.

ООО «ЛЕГРАН» проработало в составе французской компании Legrand в России более 30 лет, оставаясь одним из лидеров на рынке электротехнического оборудования. В 2023 году бывшие активы Legrand — 4 производственные площадки, офисы в 8 крупнейших городах России, торговые представительства в 37 российских городах и представительство в Республике Беларусь — приобрела IEK GROUP. Новый собственник планирует вложить в предприятия порядка 1 млрд рублей в ближайшие 3 года. Бывшие активы Legrand остаются самостоятельной структурой и являются стратегическим партнером IEK GROUP. Группа компаний продолжит свою деятельность под двумя самостоятельными брендами: Daccord® и «Контактор». Электроустановочные изделия, кабеленесущие системы и оборудование для организации рабочих мест, удлинители, сетевые фильтры и разветвители, оборудование для отопления, модульное будут выпускаться под брендом Daccord®. Силовое и низковольтное оборудование — под брендом «Контактор».

Подробнее о бренде Daccord®: www.daccord.ru

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